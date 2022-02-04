هذه حقيقة الصورة المتداولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان!

تداول ناشطون صورة ادعى ناشوها بأنها لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي تصدر خبر سقوطه في بئر ارتوازي شبكات التواصل.

يبدو في الصورة المقسمة إلى جزئين طفلٌ منهكٌ يبكي وحفرة. وجاء في التعليق المرافق “المغرب: إخراج الطفل ريان سالماً معافى”.

وحظيت هذه الصورة بعشرات المشاركات، في ظلّ ترقّب لمحاولات تجريها فرق إنقاذ مغربيّة لانتشال الطفل العالق على عمق 35 مترا.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته جريدة فرانس برس فإن الصورة تعود لإنقاذ طفلٍ عراقيّ منذ أشهر، أمّا محاولات إنقاذ الطفل المغربيّ فلم تنجح حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وأظهر البحث أنه في أكتوبر 2021، سقط طفل بعمر عام ونصف في بئر بعمق 50 مترًا في منطقة جيلوخان في مدينة الموصل شمالي العراق.

وبحسب مديرية الدفاع المدني العامة في العراق كانت البئر بقطر لا يتجاوز نصف متر، ليتم إنقاذ الطفل عبر إنزال “فتى متطوع نحيل الجسم”.