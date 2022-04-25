هذه حقيقة نشر صحيفة “ليكيب” لتاريخ إعادة مباراة الجزائر الكاميرون
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أنّ صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نشرت خبرا مفاده أنّ مباراة الجزائر ضدّ الكاميرون ستعاد يوم 7 ماي.
وتناقل مستخدمون على فيسبوك وتويتر، صورة ادّعوا أنها لعنوان الخبر الذي نشرته الصحيفة الرياضية “بالخطأ”، قبل أن تقوم بحذفه بعد لحظات، وفقا لما تمّ تداوله.
لكن الصحيفة الرياضية الشهيرة، لم تنشر أيّ شي من هذا القبيل. حيث أنّ ما تمّ تداوله، لم يكن سوى صورة مفبركة، حسب ما ذكرته مواقع رياضية.
Les informations de L’équipe envoye dans leur site internet que le match Algérie Cameroun sera rejouer puis le suprime ! Est ce que cela est un signe que la FIFA a accepté le recours de l Algérie ? pic.twitter.com/dI6FpdMJxP
— mohamed (@Salah3569) April 23, 2022
عرفونا شعب عاطفي جريدة ليكيب تضع خبر اعادة مباراة الجزائر الكاميرون يوم 7 ماي وبعدها قامت بحذفه pic.twitter.com/LinxxXYAIK
— 🌟.وٓلـِـ«ـْـيٰــْ»ــد🌟 (@Mer_dedo_07) April 23, 2022
وكان تقديم تاريخ 7 ماي 2022، لإقامة مباراة الاعادة كما نقل عن الصحيفة، يحمل في طياته إشارات بأن الخبر مزيف ولا يمكن لجريدة عريقة مثل “ليكيب” أن تنشره، لأنه لا توجد تواريخ للفيفا في هذه الفترة لإقامات مباريات دولية.
كما أن الاعلان عن تاريخ إعادة المبارة من قبل الاتحاد الدولي، يكون بوقت طويل عن موعد إقامتها، للسماح للمنتخبين باقامة تربص تحضيري.
صحفية ليكيب الفرنسية المتوغلة في خبايا #FIFA ينشر خبر اعادة مباراة الخضر و الكاميرون يوم 7 ماي ثم يقوم بحذف الخبر. pic.twitter.com/n3riDICeom
— يوميات الجزائر (@Ywmyat_Aljzayr) April 23, 2022