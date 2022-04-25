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رياضة

هذه حقيقة نشر صحيفة “ليكيب” لتاريخ إعادة مباراة الجزائر الكاميرون

الشروق الرياضي
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هذه حقيقة نشر صحيفة “ليكيب” لتاريخ إعادة مباراة الجزائر الكاميرون
أرشيف
تعبيرية

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أنّ صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نشرت خبرا مفاده أنّ مباراة الجزائر ضدّ الكاميرون ستعاد يوم 7 ماي.

وتناقل مستخدمون على فيسبوك وتويتر، صورة ادّعوا أنها لعنوان الخبر الذي نشرته الصحيفة الرياضية “بالخطأ”، قبل أن تقوم بحذفه بعد لحظات، وفقا لما تمّ تداوله.

لكن الصحيفة الرياضية الشهيرة، لم تنشر أيّ شي من هذا القبيل. حيث أنّ ما تمّ تداوله، لم يكن سوى صورة مفبركة، حسب ما ذكرته مواقع رياضية.

وكان تقديم تاريخ  7 ماي 2022، لإقامة مباراة الاعادة كما نقل عن الصحيفة، يحمل في طياته إشارات بأن الخبر مزيف ولا يمكن لجريدة عريقة مثل “ليكيب” أن تنشره، لأنه لا توجد تواريخ للفيفا في هذه الفترة لإقامات مباريات دولية.

كما أن الاعلان عن تاريخ إعادة المبارة من قبل الاتحاد الدولي، يكون بوقت طويل عن موعد إقامتها، للسماح للمنتخبين باقامة تربص تحضيري.

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