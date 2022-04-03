-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يوقّع مرسوما بالعفو عن 1076 محبوسا
منوعات

هذه حقيقة وفاة بكاري غاساما في باريس

الشروق أونلاين
  • 996
  • 0
هذه حقيقة وفاة بكاري غاساما في باريس
أرشيف
بكاري غاساما

نفى الإعلامي المصري أحمد شوبير، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول “مقتل الحكم الغامبي على يد مشجّعين جزائريين في العاصمة الفرنسية باريس”.

وحسب هذه المنشورات، فإنّ جريمة قتل غاساما “الوهمية”، كانت ردّا من المشجّعين على “الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها في مواجهة الجزائر أمام الكاميرون”.

ونقل شوبير في تغريدة على تويتر، عن “مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي” لم يذكر هويته. أنّه “لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما على يد مشجّعين في باريس”.

مقالات ذات صلة
صورة ايتو مع غاساما قبل مباراة الجزائر.. هذه حقيقتها

صورة ايتو مع غاساما قبل مباراة الجزائر.. هذه حقيقتها

بعد حادثة الصفع.. ويل سميث يقرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار

بعد حادثة الصفع.. ويل سميث يقرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار

إفطار جماعي في ميدان تايمز سكوير بنيويورك.. للمرة الأولى

إفطار جماعي في ميدان تايمز سكوير بنيويورك.. للمرة الأولى

المخرجة يمينة بشير شويخ في ذمة الله

المخرجة يمينة بشير شويخ في ذمة الله

هذه الدول التي أعلنت الأحد أول شهر رمضان

هذه الدول التي أعلنت الأحد أول شهر رمضان

شباب يبحثون عن ايما جونسون.. جين أوستن وهاري بوتر

شباب يبحثون عن ايما جونسون.. جين أوستن وهاري بوتر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد