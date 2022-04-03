هذه حقيقة وفاة بكاري غاساما في باريس

نفى الإعلامي المصري أحمد شوبير، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول “مقتل الحكم الغامبي على يد مشجّعين جزائريين في العاصمة الفرنسية باريس”.

وحسب هذه المنشورات، فإنّ جريمة قتل غاساما “الوهمية”، كانت ردّا من المشجّعين على “الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها في مواجهة الجزائر أمام الكاميرون”.

ونقل شوبير في تغريدة على تويتر، عن “مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي” لم يذكر هويته. أنّه “لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما على يد مشجّعين في باريس”.