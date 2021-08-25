هذه سيناريوهات الموسم الجامعي الجديد

الإفراج عن رزنامة انطلاق الدروس

حجم معتبر للتعليم الحضوري ولا دراسة يوم السبت

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن البروتوكول الصحي لتسيير السنة الجامعية 2021/2022 في ظل وباء كورونا، والذي يرتكز على النظام الهجين “حضوري وعن بعد” على دفعات، مع تخصيص حجم معتبر للتعليم الحضوري ولاسيما للطلبة الجدد في السنة أولى، والتخلي عن التدريس يوم السبت إلا في حال تحسن الوضعية الصحية.

وأبقت الوزارة على نفس نظام الدفعات الذي كان معمولا به لتسيير نهاية السنة الجامعية 2019/2020 والموسم الجامعي 2020/2021 مع إدخال بعض التعديلات عليه، ومنح الصلاحيات التامة لمدير المؤسسة الجامعية لاختيار السيناريو المناسب لإعداد بروتوكول بيداغوجي خاص وفقا لخصوصية مؤسسته، مع مراعاة التوصيات والمبادئ العامة المنبثقة عن توصيات مختلف المتدخلين في الندوات الجهوية للجامعات واللجان البيداغوجية والمعلومات الواردة في الميدان عن الوضعية الصحية وتطوراتها.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الحيطة الصحية في كل نشاط مبرمج، مع تخصيص حجم ساعي معتبر حضوريا، على أن تعطى الأولية لطلبة السنة أولى، وضمان التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية، فيما يتم ضمان الوحدات الأفقية والاستكشافية وفقا لنمط التعليم عن بعد، مع الحرص على تقليص قدر الإمكان مدة غياب الطالب أي لا تزيد عن مدة 15 يوما وهذا حتى لا يؤثر على مردوده البيداغوجي.

وأوصت الوصاية في ذات البروتوكول بعدم برمجة أي نشاط بيداغوجي حضوري يوم السبت إلا في حالة تحسن ملحوظ للوضعية الصحية ولاسيما ما تعلق بتوفر وسائل النقل خلال العطلة الأسبوعية .

بروتوكول وفقا لمراحل تسيير السنة الجامعية

وأدرجت الوزارة البروتوكول البيداغوجي وفق مراحل، الأولى تتعلق بإنهاء المهام البيداغوجية والمداولات والامتحانات الاستدراكية للسنة الجامعية المنصرمة بداية من 3 سبتمبر المقبل، مع القيام بدراسة ملفات التسجيل في السنة أولى ماستر، وتنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا والمقرر إجرائها يوم 21 سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد تاريخ 30 سبتمبر 2021 كأقصى حد للاختتام الكلي والنهائي للنشاطات البيداغوجية بعنوان السنة الجامعية 2020/2021 باستثناء الحالات القاهرة.

أما المرحلة الثانية، فتخص انطلاق الموسم الجامعي الجديد بداية من 3 أكتوبر وفقا للرزنامة التي حددتها الوزارة، إذ تم تخصيص 11 أسبوع تعليم بالنسبة للسداسي الأول من 3 أكتوبر حتى 16 ديسمبر، لتنطلق العطلة الشتوية المقدرة بأسبوعين من 16 ديسبمر 2021 حتى 2 جانفي 2022، وتستأنف الدروس من 2 حتى 13 جانفي، على أن يتم تخصيص أربعة أسابيع للتقييم “الاختبارات، الاستدراك” في الفترة الممتدة من 16 جانفي حتى 10 فيفري.

أما بالنسبة للسداسي الثاني فينطلق من 13 فيفري حتى 16 جويلية، ويتضمن 5 أسابيع نشاطات بيداغوجية من 13 فيفري حتى 17 مارس، تعقبه عطلة الربيع لمدة أسبوعين، لتستأنف الدراسة من 3 أفريل حتى 2 جوان، فيما تنطلق تقييمات السداسي الثاني من 5 جوان حتى 7 جويلية، على أن تخصص الفترة من 9 حتى 16 جويلية لتسليم الوثائق، وتكون عطلة الصيف بداية من 16 جويلية 2021.

رزنامة خاصة بالعلوم الطبية

فيما تم تحديد رزنامة خاصة بالعلوم الطبية، إذ ستنطلق مسابقة الإقامة لكل من تخصصات “الطب، طب الأسنان، الصيدلة” بتاريخ 19 فيفري 2022 لخريجي الطب، و22 فيفري لتخصصي طب الأسنان والصيدلة، فيما ستكون الفترة من 10 حتى 24 نوفمبر 2021 لإجراء اختبارات السنة، أول للأطباء المقيمين في دورتها العادية، على أن تكون الدورة الاستدراكية من 19 حتى 26 ديسمبر 2021، أما فيما يخص امتحان شهادة الدراسات الطبية الخاصة فسيجرى في الفترة من 9 حتى 24 جانفي 2022 في دورته العادية، فيما ستبرمج الدورة الاستدراكية من 13 حتى 20 مارس من نفس السنة.

ونبهت الوزارة على أهمية احترام التباعد والإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا عبر كافة المؤسسات الجامعية وطيلة الموسم الجامعي، مع تخفيف مدة العمل حضوريا لتقليص فترات اللقاء ما بين الطلبة والأساتذة، حيث سيتم احتساب المدة الزمنية للحصص بساعة واحدة للدروس والأعمال الموجهة حضوريا، وفي حال الأعمال التطبيقية تخصيص ساعتين لها حضوريا، واستعمال البرمجيات المناسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية، مع إيلاء أهمية خاصة لطلبة السنة أولى لضمان حجم معتبر حضوريا لهم مع وضع في متناول هؤلاء الطلبة دعائم بيداغوجية مناسبة من مطبوعات وأقراص مضغوطة وفيديوهات.

التعليم الحضوري وفقا لدفعات

وأعطت الوزارة تعليمات بتنظيم التعليم الحضوري وفقا لنظام الدفعات وهذا من خلال تقسيم الطلبة على دفعات مع احترام البروتوكول الصحي للحصول في كل مرة على نصف الطلبة كأقصى حد في الفضاءات البيداغوجية بالنسبة للدفعتين، وعلى ثلث الطلبة بالنسبة لثلاث دفعات، مع ضرورة التنسيق مع الإقامات الجامعية بخصوص الدفعات وتنظيمها، مع الحرص على انسجام جداول التوقيت المخصصة للأساتذة حضوريا والجداول الأخرى المخصصة للأساتذة عن بعد، فيما تجرى امتحانات وحدات التعليم الأساسية والمنهجية حضوريا، يمكن أن تجرى وحدات التعليم الأفقية والاستكشافية عبر الخط ما عدا في حالة الرأي المخالف للفريق البيداغوجي.

التعليم يستمر حتى الساعة السادسة مساء

ومنحت الوصاية لمديري المؤسسات الجامعية سلطة الاختيار من بين واحد من السيناريوهين الاثنين اللذين وضعتهما وفقا للبروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية المقبلة، إذ يعتمد السيناريو الأول على نظام التدوير اليومي، وتم تحديد خيارات التدريس الحضوري وفقا لدفعتين أو ثلاث دفعات، إذ يتم تقسيم الطلبة في حال ثلاث دفعات، يومي تدريس لكل دفعة حضوريا من الثامنة إلى 12 صباحا، وزوالا من 13 حتى 18 مساء، مع تنظيم التعليم عن بعد للدفعتين 2 و3 في فترة التعليم الحضوري للدفعة الأولى، والتعليم عن بعد للدفعتين.

أما في حال دفعتين فتخصص ثلاثة أيام للدفعة الأولى ويومين للدفعة الثانية في الأسبوع الأول، ثم ثلاثة أيام للدفعة الثانية ويومين للدفعة الأولى صباحا من 8 حتى 12 ومساء من 13 حتى 18 مساء.

في حين سيكون السيناريو الثاني في شكل تدوير أسبوعي من خلال تخصيص أسبوع لكل دفعة في حال ثلاث دفعات، أو الدمج بين الدفعة الأولى والثانية على مدار ستة أسابيع بالتناوب، على أن يراعى في تقسيم الدفعات التعداد الطلابي لكل جامعة، وحثت الوزارة على القيام بمشاورات مستمرة مع مديري الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين “طلبة، أساتذة، الأعوان التقنيون والدعم والمسؤولون المحليون المكلفون بهذه المسألة لضمان تطبيق بروتوكل صحي صارم“.