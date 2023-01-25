هذه شروط وكيفية تركيب أجهزة الإنذار الخاصة بتسرب الغاز

كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين بأجهزة انذار صوتي وضوئي في حال تسرب غاز اكسيد الكربون.

وجاء قرار مجلس الوزراء عقب تسجيل عدد كبير من الوفيات بسبب الغاز المتسرب من مواقد التدفئة والطهي حيث عرفت بداية سنة 2023 وفاة أزيد من 44 شخصا عبر مختلف الولايات.

وشهدت الأسواق ومواقع البيع الإلكترونية في الجزائر في السنوات الأخيرة، الترويج لعدد من أنواع أجهزة الإنذار الخاص بتسربات الغاز وتتراوح أسعار أجهزة الإنذار ضد تسرب الغاز حسب مواقع البيع بين 1600 دينار 3950 دينار جزائري بماركات مختلفة.

وتقدم العديد من المواقع المختصة في بيع وتسويق هذه الأجهزة عبر العالم العديد من النصائح حول تركيب جهاز الإنذار وكيفية تشغيله.

وأفاد موقع” إنذار وحماية” المختص في أمن المنازل أن وجود كاشف الغاز والإنذار، يجنب المنزل أي انبعاث للغازات السامة في الغرفة، ويصدر إنذار مسموعا إذا تم الكشف عن التسربات.

وأضاف الموقع أن جهاز إنذار الغاز يتكون من كاشف غاز مزود بصفارة صوت مدمجة، يحذر شاغلي المنزل في حال حدوث تسرب للغاز.

وقال موقع “alarmguide” إن حجم جهاز الإنذار صغير يكتشف وجود الغاز قبل أن يصل تركيزه إلى الحد الأدنى للانفجار ويحذر سكان المنزل بإشارة صوتية قوية، مشيرا إلى أنه اعتمادًا على الطراز ، يمكن توصيل كاشف الغاز بنظام إنذار سلكي أو لاسلكي.

وقال الموقع يرجى ملاحظة أن أجهزة الكشف عن الغاز الطبيعي وأجهزة الكشف عن البوتان والبروبان ليس لها نفس الموقع:

ونصح الموقعان مقتني أجهزة الإنذار بضرورة تركيبها في أماكن محددة حتى تعمل بالشكل اللازم والمطلوب وهي:

1- يجب تركيبه بين 1و4 أمتار من مدفئة الغاز، موقد الطبخ وغيرها.

2- يجب تركيب كاشف الغاز الطبيعي أعلى الجدار بين 30 و 40 سم تحت السقف.

3- يجب تركيب كاشف البوتان والبروبان أسفل الجدار بين 30 و 40 سم فوق الأرض.

4- ضع كاشفًا واحدًا على الأقل عند كل مستوى في المنزل.

5- لا تعرقل وضعية أجهزة الكشف بوضع الأثاث أو الستائر أمامها حتى لا تمنع عنها الهواء

6- تحقق من الشعلات الموجودة في الموقد للتأكد من إيقاف تشغيلها بالكامل.

7- يمكنك الاستماع إلى الغاز المُتسرب من الوصلات غير المُحكمة حيث تسمع أصوات هسهسة أو صفير خافت لم تسمعه من قبل.

8- يجب أن تكون النيران الصادرة من مواقد الغاز باللون الأزرق مما يعني وجود كمية كافية من الأكسجين ليحترق الغاز تمامًا.