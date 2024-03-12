هذه مواقيت عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن مواقيت عمل مكاتبها خلال شهر رمضان المبارك 2024، سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية.

وحسب منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” فستعرف المكاتب البريدية تغيرا في أوقات العمل وفقا للنظام المتبع فيها وكذا حسب مناطق تواجدها.

فيما يخص مناطق الشمال:

المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق: من السبت إلى الخميس من 08 سا 30 إلى 17 سا 30

المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة والمحدودة: من السبت إلى الأربعاء من 09 سا 00 إلى 15سا 00، الخميس من 9 سا 00 إلى 13 سا 00

فيما يخص مناطق الجنوب:

المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق: من السبت إلى الخميس من الساعة 07 سا 00 إلى 15سا 00

المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة والمحدودة: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 07 سا 00 إلى 13 سا00، الخميس من 07 سا 00 إلى 11 سا 00