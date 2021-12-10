هذه نتائج زيارة أيمن بن عبد الرحمان إلى تونس

توجت زيارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إلى تونس بتحضير اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات اقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة وأشغال عمومية، تمهيدا للتوقيع عليها خلال زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأيام القادمة.

وحسب بيان للحكومة “ترأس الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، مناصفة، مع رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، جلسة عمل موسعة ضمت عن الجانبين الوزراء المكلفين بقطاعات المالية والطاقة والمناجم والصناعة والتجارة والنقل والأشغال العمومية والصحة، خُصصت لتقييم العلاقات بين البلدين واستكمال المحادثات بشأن ضبط الإطار القانوني الثنائي تحسباً للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

وأضاف: أشاد الطرفان خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية وعمقها التاريخي، مع التأكيد على الإرادة التي تحذو قيادتي البلدين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة قوامها الاندماج والتكامل بين اقتصاديات البلدين والتنسيق الاستراتيجي بينهما.

وأشار: تطرق الطرفان أيضاً إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالات الطاقوية والمالية و التجارية، والمرتبطة منها أيضا بالصناعة و النقل و الأشغال العمومية، وكذا أهمية تنمية المناطق الحدودية واستكمال المشاريع الاندماجية في البلدين من أجل تعزيز دعائم التنمية المندمجة التي يطمح البلدان إلى تحقيقيها، وفقا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين.

وأوضح: كما اتفق الطرفان بهذه المناسبة على تكثيف الاتصالات القطاعية من الجانبين من أجل تنفيذ توصيات هذا اللقاء الثنائي.

وأجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، محادثات مع نظيرته التونسية نجلاء بودن عقب وصوله إلى تونس في زيارة عمل.

وأوضح بين للوزارة الأولى، أن الوزير الأول أجرى لدى وصوله إلى العاصمة تونس، محادثات مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة.

كما استقبل بن عبد الرحمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال بن عبد الرحمان في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد، بقصر قرطاج الرئاسي : “لقد تشرفنا وسعدنا بمقابلة السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وبلغناه التحيات الصادقة من طرف أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون”.

وأضاف الوزير الأول: “أكدنا على إستراتيجية العلاقات وضرورة المضي بها نحو آفاق جديدة وفق ما سطره قائدا البلدين، ونحن كحكومة نعمل على تكريس هذه التوجهات، حتى ننتقل بالعلاقات إلى الآفاق المسطرة لها بالاندماج والتكاملية، خاصة من استراتيجية في التعاملات وفي تعميق كل مجالات التبادلات بين البلدين الشقيقين وبين الشعب الواحد الجزائري والتونسي”.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان إلى أن “كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، ونحن قد قطعنا أشواطا كبيرة من أجل وضعها في مرحلتها النهائية وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة و أشغال عمومية”.

وفي السياق، أبرز الوزير الأول وزير المالية، أنها “كلها بروتوكولات سوف يتم الإمضاء عليها خلال الزيارة السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتونس خلال الأيام المقبلة، ونحن هنا للتحضير الجيد لهذه الزيارة”.

ووصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، إلى تونس في زيارة عمل رفقة وفد وزاري هام.

الوزير الأول في زيارة عمل إلى تونس الخميس

وشرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، رفقة وفد وزاري هام، في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، تدوم يوماً واحداً.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى “تأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيداً على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية، ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسيداً للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات”.