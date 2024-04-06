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الجزائر

هذه نسبة تقدّم أشغال إنجاز مستشفى براقي الجديد في العاصمة (صور)

الشروق أونلاين
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هذه نسبة تقدّم أشغال إنجاز مستشفى براقي الجديد في العاصمة (صور)
ح.م
مستشفى براقي الجديد

تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم السبت، أشغال إنجاز مستشفى بسعة 120 سرير ببلدية براقي في العاصمة.

وجاء هذا خلال زيارة يجريها الوزير رفقة والي الجزائر، لمعاينة عدّة مواقع ومشاريع بإقليم ولاية، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وبعد استماعه إلى عرض حول سير الأشغال بمستشفى 120 سرير ببراقي، ثمن الوزير مراد “انتشار المؤسسات الصحية بمختلف بلديات العاصمة. سواء بالجهة الشرقية، الغربية، والوسطى”.

وقد وصلت نسبة تقدّم أشغال المستشفى الجديد، الذي يتربع على مساحة 14 ألف متر مربع، إلى 70 بالمئة، حسب ما وقف عليه الوزير.

ويتضمن هذا المستشفى، عدّة مصالح استشفائية للطب الداخلي، الجراحة، وطب النساء. بالإضافة إلى جناح للعمليات، ووحدة للإنعاش.

كما يضمّ مستشفى 120 سرير قيد الإنجاز ببراقي، مصلحة للاستعجالات الطبية وأخرى للأشعة، وعددا من المخابر.

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