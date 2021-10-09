هذه هي أجرة بن ناصر في الميلان

كشفت الصحافة الإيطالية، السبت، عن الأجور السنوية التي يتقاضاها لاعبو النادي المحلي ميلان آسي، في موسم 2021-2022.

ومعلوم أن فريق الميلان يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (23 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

ويقبض بن ناصر أجرة سنوية قيمتها 1.98 مليون أورو، كما ذكرته الصحيفة الشهيرة “لا غازيتا ديلو سبورت”.

واستنادا إلى حيازته لقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري في صيف 2019، ونيله أيضا جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة القارية، وعروضه الرّاقية في فريق الأحمر والأسود، وبِالنظر إلى رواتب عدد لا بأس به من زملائه. تُعتبر أجرة بن ناصر ضعيفة.

ويتصدّر اللائحة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 سنة)، بِراتب سنوي قيمته 9.06 مليون أورو. عِلما أنه يرتبط بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2022.

أمّا صاحب الأجرة السنوية الأقلّ، فهو المهاجم دانييل مالديني (19 سنة)، بِقيمة 420 ألف أورو. مع الإشارة إلى أن هذا اللاعب هو نجل الأسطورة والمدير الرياضي لـ “الروسونيري” باولو مالديني، كما أن مدّة عقده تنقضي في صيف 2024.