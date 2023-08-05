هذه هي القوات البحرية الـ3 الأكبر في إفريقيا

أصدر موقع “وايز فوتر”، للمعطيات والتصنيفات، تصنيفه لأكبر أساطيل القوات البحرية في العالم لعام 2023. التصنيف أوضح أن القوات البحرية في العالم تختلف اختلافا كبيرا من حيث الحجم والتكنولوجيا المستعملة والمهمات التي تركز عليها.

التصنيف وضع الصين كأكبر قوة بحرية عالميا إذ تمتلك 730 سفينة عسكرية، تليها روسيا بـ598 سفينة عسكرية، ثم كوريا الشمالية بـ519 سفينة عسكرية. لتأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بـ484 سفينة عسكرية.

في إفريقيا

يحيط إفريقيا عدد من البحار والمحيطات. فشمالا يحد القارة البحر المتوسط، ومن شمالها الشرقي البحر الأحمر وقناة السويس. في حين يحد القارة المحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب.

وهو شريط ساحلي طويل جعل البلدان المطلة عليه تهتم بأساطيلها البحرية بصفة عامة وأساطيل قواتها البحرية بصفة خاصة.

فحسب التصنيف، تأتي في القارة أولا القوات البحرية المصرية، وهي مصنفة عالميا في المرتبة الـ13. مصر تمتلك 245 سفينة حربية، 8 غواصات وتنفق على قواتها البحرية 5 مليار دولار.

في المرتبة الثانية إفريقيا حسب نفس التصنيف دائما، والـ15 عالميا تأتي القوات البحرية الجزائرية. وتمتلك الجزائر حسب نفس المصدر 201 سفينة حربية، و6غواصات بالإضافة إلى 18 طائرة. كما تنفق الجزائر حسب المصدر 9 مليار دولار على قواتها البحرية.

ثالث أكبر قوة بحرية في إفريقيا هي القوات البحرية لنيجيريا، وتأتي في المرتبة الـ22 عالميا حسب ذات التصنيف. القوات البحرية لنيجيريا تمتلك 136 سفينة حربية، إضافة إلى 5 طائرات. كما تنفق نيجيريا سنويا 5 مليار دولار على قواتها البحرية.

أي دور للقوات البحرية؟

التصنيف ذكر أنه يمكن للقوات البحرية أن تقوم بوظائف مختلفة، مثل عرض القوة والدفاع الإقليمي والأمن البحري. كما أشار أن بعض القوات البحرية تعطي الأولوية للسفن السطحية، بينما يركز البعض الآخر على الغواصات أو حاملات الطائرات.

كما أشار أيضا أنه يمكن للموقع الجغرافي أيضًا دورًا في حجم وقدرات القوات البحرية. فعلى سبيل المثال، تمتلك العديد من دول جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا وتايلاند وفيتنام، أساطيل بحرية كبيرة نظرًا للأهمية الاستراتيجية لبحر الصين الجنوبي.

بالإضافة إلى الحجم وعدد السفن، تعتمد القدرات البحرية أيضًا على عوامل مثل التدريب والتكنولوجيا والميزانية. فعلى سبيل المثال، في حين أن الولايات المتحدة لديها قوة بحرية أصغر من الصين من حيث العدد، إلا أنها ذات تكنولوجيا بحرية تعتبر الأكثر تقدمًا وقدرة.

وقد صنف الموقع بحرية الولايات المتحدة الأمريكية على أنها أقوى بحرية في العالم. وهي بحرية تستخدمها أمريكا لإظهار قوتها وحماية المصالح الأمريكية في العالم.

مكونة من 500000 فرد وأسطول طائرات بالإضافة للأسطول البحري بما فيه من حاملات طائرات نووية، ما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على القيام بعمليات جوية في أي مكان في العالم.