هذه هي شروط الالتحاق بمسابقة الدكتوراه

الوزارة تفرج عن القرار المنظم للتكوين في الطور الثالث

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2021-2022 والذي تضمن نفس شروط السنة الماضية، مع إحداث تعديل على طريقة الانتقاء في حال تساوي المترشحين في الامتحان الكتابي، وهذا من خلال احتساب المعدل العام السنوي في الطور الثاني أو علامة امتحان التخصص.

تعديل على طريقة الانتقاء في حال تساوي نتائج الامتحان الكتابي

وجاء في القرار الحامل لرقم”028″ الذي تحوز “الشروق” نسخة منه بأنه يتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” عن طريق المسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الماستر 2 أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويخضع هؤلاء لنفس الشروط المقررة للطلبة الحائزين ماستر في الجزائر، كما يخضع الطلبة الأجانب الحاصلون على شهادة ماستر جزائرية لنفس الشروط المحددة في القرار في المادة 8 منه، ويتعين عليهم مسبقا تقديم رخصة للتسجيل في المسابقة صادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي بطلب من سلطاتهم الحكومية.

ويعفى الطلبة الأجانب في إطار التبادل والتعاون الدولي من المسابقة، ويتم تخصيص مقاعد بيداغوجية لهم خارج المفتوحة في المسابقة ويتم إرسال ملفاتهم من الوزارة إلى المؤسسات المعنية.

إعفاء الطلبة الأجانب في إطار التبادل والتعاون الدولي من المسابقة

ومثلما سبق أن أكدته “الشروق” لا وجود للتصنيف للمرة الثانية على التوالي، فيما ذكرت الوزارة في ديباجة القرار بأن التكوين في الطور الثالث ينظم على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة ويتوج بشهادة الدكتوراه، ويمكن أن تنظم المسابقة في إطار مدرسة الدكتوراه كما يمكن تنظيمها في الوسط المهني.

وحسب ذات القرار فالتكوين في الدكتوراه ينظم حسب الشعبة من أجل بلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، العلمية والتكنولوجية للبلد بالانسجام مع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمرجع الوطني لمحاور البحث ذات الأولوية، ومشاريع البحث المستوفاة للشروط والمعتمدة، كما يجب أن تستجيب التكوينات المؤهلة وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للانشغالات البيداغوجية والعلمية والاقتصادية للبلد والتعاون الوطني، ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية سنويا حسب أهداف التكوين، كما يجب أن يراعى في تأهيل مؤسسات التكوين قدرتها على التأطير والتوفر على مراكز البحث.

الإلغاء في حال لم يتجاوز المترشحون خمسة أضعاف المناصب

ومنحت الوزارة الطابع الوطني لمسابقة الدكتوراه والتي ستنظم من قبل المؤسسة المؤهلة على مرحلتين، إذ تتعلق الأولى بالتحقق من مطابقة ملفات الترشح، والثانية بتنظيم اختبارات كتابية والإعلان عن النتائج، ويحدد عدد المترشحين المقبولين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة بخمسة أضعاف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة على الأقل لكل تخصص، وفي حالة عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين في أحد أو عدة تخصصات لا تنظم المسابقة في التخصص المعني، وفي حال كان عدد المترشحين الذين تقدموا للمسابقة يقل عن ضعف عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في أحد التخصصات لا يمكن تنظيم المسابقة.

المواضيع تخص البرامج المقدمة في الليسانس والماستر

وتابع القرار بأنّ الاختبارات الكتابية تتمحور حول مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الأول أو الطور الثاني بالنسبة للمادة المشتركة وفي مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الثاني بالنسبة لمادة التخصص.

ووفقا للمادة 15 فسيتم ترتيب المترشحين نهائيا بعد المسابقة على أساس الاستحقاق بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبارات المسابقة الكتابية، فيما يرتب المترشحون في حالة التساوي تباعا على أساس نقطة الامتحان في التخصص أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الثاني أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الأول، ويجب على المترشحين الناجحين القيام بالتسجيل في أجل لا يتعدى 15 يوما.