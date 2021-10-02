هذه هي قائمة لاعبي “الخضر” لِمُواجهتَي النيجر

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، السبت، عن قائمة لاعبي “الخضر” المعنيين بِخوض مُواجهتَي النيجر.

ووجّه الناخب الوطني الدّعوة لـ 25 لاعبا، لِمواجهتَين مُبرمجتَين في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي. في إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسُجّلت عودة المدافعَين محمد فارس من نادي جنوة الإيطالي، وعبد الجليل مديوب من فريق بوردو الفرنسي. فضلا عن زميلهما بِالخطّ ذاته يوسف عطال (نيس الفرنسي)، وأيضا متوسط الميدان الهجومي آدم الوناس (نابولي الإيطالي). لكن اللاعبَين الأخيرَين لم يحضرا مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو في مطلع سبتمبر الماضي، ولم يكن غيابهما طويلا، مثلما هو الشأن مع فارس ومديوب.

وبِالمقابل، لوحظ غياب نوفل خاسف من تونديلا البرتغالي رفقة محمد حلايمية من بيرشوت البلجيكي، لِسبب تكتيكي، وكذلك المهاجم رشيد غزال من بشكتاش التركي، الذي تعرّض لِإصابة في الأيّام القليلة الماضية. بينما شكّل عدم جلب لاعب الخط الأمامي أندي ديلور “لغزا”، وهو الذي نال، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق نيس الفرنسي خاصة بِفترة شهر سبتمبر الماضي.

وتمثّلت قائمة اللاعبين في:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيجة، عبد الرحمان مجادل.

خط الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، يوسف عطال، جمال بلعمري، مهدي زفان، محمد فارس، أحمد توبة، عبد الجليل مديوب، حسين بن عيادة، عبد القادر بدران.

خط الوسط: هشام بوداوي، هاريس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، رامز زروقي، آدم الوناس، يوسف بلايلي، آدم زرقان.

خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة.