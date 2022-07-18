هذه هي معدلات الترتيب للالتحاق بالتخصصات الجامعية

وفق المنشور التوجيهي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات الترتيب الخاصة بدخول التخصصات ذات الأهمية، ما بين 13 و16، مع الأخذ بعين الاعتبار المعدل الموزون للمواد الأساسية المطلوبة في كل تخصص.

الذكاء الاصطناعي والرياضيات في الصدارة وتليهما فروع الطب

ويبرز من خلال المنشور التوجيهي الحامل لرقم 3 المؤرخ شهر جوان 2022 بأن معدلات الترتيب المطلوبة لدخول عدة تخصصات مهمة تراوحت ما بين 14 و15 و16، إلا أنها مرشحة للارتفاع نظرا لعدد المتحصلين على تقدير امتياز وجيد جدا من جهة ولاحتساب النقاط المحصل عليها في المواد الأساسية المطلوبة لدخول عدة ميادين من جهة أخرى، حيث أن الناتج المحصل عليه في المعدل الموزون هو الذي سيحدد ترتيب المقبولين في المدارس العليا والتخصصات والعلوم الطبية والهندسة.

15 فما فوق للالتحاق بتخصصات العلوم الطبية

ويشير المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2022 أن المشاركة في الترتيب لدخول التخصصات الطبية “طب، صيدلة، طب أسنان” تتطلب معدلا موزونا يساوي أو يفوق 15 بالنسبة للأولوية الأولى، علوم تجريبية والثانية رياضيات، أما بالنسبة لبكالوريا تقني رياضي فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه والذي يساوي أو يفوق 15.

معدلات القبول تخضع للمقاعد البيداغوجية المتوفرة والمعالجة الآلية

وبالنسبة للتخصصين الجديدين بكلية الصيدلة بجامعة الجزائر1 ذات التسجيل الوطني فيمكن للطلبة الراغبين في دراسة تخصص صيدلة وصناعة المنتجات الصيدلانية التسجيل عن طريق حساب المعدل الموزون يساوي أو يفوق 13 للحائزين على بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، أما تخصص تقني رياضي فيحتسب المعدل العام للمترشح من 13 فأكثر، ونفس طريقة الترتيب لتخصص أعوان في الصيدلة.

وتبقى هذه المعدلات أولية في انتظار نتائج معالجة الرغبات، لاسيما أن تخصص العلوم الطبية في السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات القبول فيه من 16.5 فما أكثر.

رفْع التكوين في الطب البيطري إلى ست سنوات

وحددت الوزارة المعدل الموزون من 14 فما فوق لدخول المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري بالجزائر، ومعاهد البيطرة بجامعات قسنطينة1، وباتنة1، وتيارت، للحائزين على بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، في حين يتم احتساب المعدل العام من 14 فما أكثر بالنسبة لتقني رياضي، بينما تحدد معدل 12 فما أكثر لدخول تخصص البيطرة الذي تضمنه كل من جامعة البليدة1 والطارف وسوق أهراس، فيما عدلت الوزارة من مدة التكوين في إطار الإصلاحات لتصبح 6 سنوات بدلا من 5.

معدّل 15 لدخول المدارس الوطنية للإعلام الآلي

أما تخصص الرياضيات والإعلام الآلي المتواجد عبر عدة جامعات وبعد فصل التخصصين فيتطلب الالتحاق به والمشاركة في الترتيب معدلا موزونا يساوي أو يفوق 11، في حين يتطلب دخول المدرسة الوطنية للإعلام الآلي بالجزائر، وسيدي بلعباس، والمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية الحصول على معدل موزون يساوي أو يفوق 15 للمشاركة في الترتيب للحائزين على بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي حسب الأولوية، مع مراعاة عدد المقاعد البيداغوجية والمعدلات الدنيا للمعالجة الآلية لبطاقة الرغبات.

أما بالنسبة للمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي فيتم الترتيب على أساس المعدل الموزون الذي يساوي أو يفوق 16 من 20 للمتحصلين على بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي، في حين أن المعدلات الدنيا لدخول الترتيب بالمدرسة الوطنية العليا لرياضيات القطب التكنولوجي سيدي عبد الله تختلف حسب الأولوية، إذ يمكن للحائزين على بكالوريا ثانوية الرياضيات بالقبة دخول الترتيب بمعدل موزون يساوي أو يفوق 14، أما الحائزين على بكالوريا شعبة رياضيات فتم تحديد معدل 15 لدخولهم الترتيب، ومعدل 16 فما فوق لشعبة تقني رياضي.

معدل 13 للقبول في المدرستين الوطنيتين للفلاحة الصحراوية

وحسب ذات المنشور فقد تم تحديد معدل 13 فما فوق لدخول الترتيب من أجل التسجيل في عدة مدارس عليا ذات التسجيل الوطني، منها المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية بالجزائر، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، المدرسة العليا للعلوم البيولوجية وهران، وحتى بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية الوادي اللتين تم إنشاؤهما هذه السنة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتشجيع الفلاحة الصحراوية وتطويرها، ويتطلب دخول مختلف المدارس العليا بتخصصاتها معدل ما بين 12 و14، ومنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر التي تتطلب حيازة المترشح معدلا يفوق أو يساوي 13، في حين تم تحديد المعدل بـ14 لدخول المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر .

مقابلة شفوية للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة

ويتطلب الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة حسب الأطوار الثلاثة الخضوع لمقابلة شفوية، ومعدلات دنيا لدخول الترتيب، منها 13 فما فوق لأستاذ المدرسة الابتدائية تخصص لغة عربية وأستاذ المدرسة الابتدائية تخصص لغة فرنسية مع أخذ بعين الاعتبار علامة اللغة الأساسية لكل واحد منهما تكون تفوق أو تساوي 13/20، في حين يتم احتساب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا لأستاذ اللغة الأمازيغية في الابتدائي، إلا أن الملاحظ في المنشور هو عدم فتح تكوين في تخصص اللغة الانجليزية الخاصة بأساتذة المدرسة الابتدائية رغم أنه تم إدراجها رسميا في الطور الابتدائي بداية من السنة المقبلة ما يطرح تساؤلات حول تأطير التلاميذ في هذه اللغة، في حين تم تحديد معدل 14 فما فوق للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة “أستاذ التعليم المتوسط في التخصصات المختلفة (أدب عربي، لغة فرنسية، إنجليزية، علوم طبيعة وحية، رياضيات، تاريخ وجغرافيا، علوم فيزيائية وتكنولوجية) وعلى أساس ترتيب المعدل العام لأستاذ الموسيقى، ونفس المعدل الخاص بالترتيب لأستاذ التعليم الثانوي بمختلف تخصصاته.