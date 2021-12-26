هكذا أكدت الأرقام تفوق “محاربي الصحراء” في كأس العرب

حطموا كل الإحصائيات وحصدوا العديد من الجوائز الفردية

خرج المنتخب الوطني المحلي من بطولة كأس العر 2021، بلقب البطولة التاريخي وعدة أرقام مرعبة وإحصائيات مذهلة سيكون من الصعب جدّا تحطيمها خلال النسخ المقبلة من هذه المسابقة، وهي التي أكدت قوة زملاء وهاب رايس مبولحي خلال دورة قطر كما كان عليه الحال خلال كأس أمم إفريقيا 2019 عندما توجت الجزائر بلقب البطولة بمصر، مسجلة أرقام مرعبة آنذاك، ما يؤكد التفوق الواضح لـ”محاربي الصحراء” على كل منافسيها في تلك المسابقتين بالأداء والأرقام.

كتيبة مجيد بوقرة توجت بلقب كأس العرب بعد فوزها في المباراة النهائية، على المنتخب التونسي بهدفين دون رد بعد التمديد، مؤكدا علو كعبه في المسابقة التي نظمت لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أول إحصائية مذهلة للمنتخب المحلي في بطولة كأس العرب 2021، تتمثل في عدم خسارته أي مباراة من المباريات الست التي لعبها في البطولة، حيث فاز على منتخبات السودان ولبنان وقطر وتونس، وتعادل أمام منتخبي مصر والمغرب، علما أنه تجاوز عقبة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة بركلات الترجيح.

من جهة أخرى، لم يتأخر المنتخب الوطني في النتيجة خلال أي مباراة في البطولة حتى أمام المنتخبات القوية، حيث تقدم في النتيجة على منتخبات مصر والمغرب وقطر وتونس، ولم يتمكن أي منتخب من التقدم في النتيجة على “محاربي الصحراء” خلال البطولة العربية، ما يؤكد التفوق الجزائري الواضح على كل منافسيه، كما أن هناك رقما مرعبا آخر سجله “الخضر” في كأس العرب 2021، وهو سيطرته على جائزة أفضل لاعب في كل مبارياته الست التي لعبها في البطولة، وهو تأكيد واضح على التفوق الفني لزملاء بونجاح على كل منافسيهم فنيا وبدنيا ورقميا، وتحصل ياسين براهيمي على هذه الجائزة مرتين (لبنان ومصر) وبغداد بونجاح مرة واحدة (السودان) ووهاب رايس مبولحي مرة واحدة (المغرب) ويوسف بلايلي مرة واحدة أيضا (قطر) وأمير سعيود في المباراة النهائية أمام تونس.

إلى ذلك، سيطر اللاعبون الجزائريون أيضا على الجوائز الفردية في قائمة الأفضل النهائية لبطولة كأس العرب، ما يؤكد التفوق الواضح للجزائريين في دورة قطر التاريخية، حيث نال ياسين براهيمي لقب أفضل لاعب في البطولة وحل يوسف بلايلي في المركز الثاني، في حين توج الحارس وهاب رايس مبولحي بجائزة أفضل حارس في كأس العرب، وهو ما علق عليه المتابعون بالقول إن منتخب الجزائر تفوق فعلا على الجميع بلغة الأرقام والأقدام، عامل آخر ساهم في منح صفة خمسة نجوم للقب الذي أحرزه المنتخب الوطني في كأس العرب، المتمثل في فوزه على أفضل 4 منتخبات عربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتعلق الأمر بمنتخبات المغرب وتونس ومصر وقطر، وهو تأكيد آخر على قوة أشبال مجيد بوقرة واستحقاقهم للقب في نهاية المطاف، خاصة أن مشوار زملاء مبولحي كان الأصعب في البطولة العربية، لأنه واجه أفضل المنتخبات تباعا، كما انفرد “الخضر” أيضا باللقب الرمزي لأفضل هجوم في بطولة كأس العرب 2021، بتسجيله لـ13 هدفا في مبارياته الست، في حين تلقى خط دفاع 4 أهداف ليحتل المركز الرابع في تصنيف أفضل خط دفاع في البطولة العربية، كما انفرد الجزائريون أيضا بجائزة أفضل هدف في البطولة العربية، وهو ذلك الهدف الأسطوري الذي سجله يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي من المسابقة العربية.