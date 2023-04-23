هكذا استفادت الجزائر من الأزمة مع حكومة سانشيز

أرقام رسمية إسبانية تكشف المستور

تظهر بيانات رسمية اسبانية أن منحنى التجارة الخارجية لهذا البلد الأوروبي مع الجزائر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، استمر في نفس نهج النصف الثاني من السنة الماضية، إذ ميزه انهيار تام في صادرات مدريد نحو الجزائر وارتفاع المبيعات في الاتجاه المعاكس.

وفي هذا السياق، تشير بيانات لوزارة الصناعة الإسبانية، إلى أن مبيعات مدريد إلى الجزائر خلال شهري جانفي وفيفري 2023، انهارت بواقع 95 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وانتقلت نزولا من 333.5 مليون يورو إلى 17 مليون يورو فقط بنهاية فيفري الماضي.

ووفق ما نقله موقع “أوكي دياريو”، فإنه بعد مرور عام على التحول في السياسة الخارجية للحكومة مع المغرب بشأن قضية الصحراء كانت العواقب على التجارة مع الجزائر وخيمة، كما أن مكاسب مدريد مع الرباط لم تكن ذات قيمة بالنظر لارتفاع الصادرات نحو المغرب ولكن أيضا ارتفاع الواردات.

ووفق بيانات وزارة الصناعة، فإن انهيار صادرات اسبانيا تجاه الجزائر في العام الجديد كان لافتا بشكل خاص في شهر فيفري، إذ لم يتجاوز إجمالي المبيعات 6 مليون يورو، مقارنة بأكثر من 168 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

ولم يختلف شهر جانفي كثيرا، إذ شهد تراجع الصادرات إلى 10.7 مليون يورو نزولا من 165.5 مليون يورو في جانفي 2022.

ووفق المصدر ذاته، فإن مدريد لم تستفد كثيرا من المغرب من الجانب التجاري، رغم تحول موقف حكومة سانشيز لصالح الرباط فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، إذ بلغت الواردات في شهري جانفي وفيفري من العام الجاري مليارا و369 مليون يورو مقارنة بمليار و198 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 14 بالمائة وهي نفس نسبة زيادة المبيعات ايضا.

وخلصت الصحيفة، إلى أن النتيجة الأكثر وضوحا للتحول الذي روج له بيدرو سانشيز في السياسة الخارجية مع الجزائر والمغرب، كانت له عواقب سلبية للغاية على الشركات الإسبانية، بالمقابل استفادت الجزائر كثيرا بنمو صادراتها نحو مدريد بنحو 2 مليار دولار في 2022، بينما كان الضرر واضحا على الطرف الإسباني.