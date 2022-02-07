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رياضة

هكذا استقبل أنصار السبورتينغ سليماني

علي بهلولي
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هكذا استقبل أنصار السبورتينغ سليماني

لعب المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الأحد، أوّل مباراة مع فريقه الجديد- القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وفاز فريق سبورتينغ لشبونة بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي فاماليكاو، بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة البرتغالية.
ودخل سليماني إلى أرضية ملعب “جوزي ألفالادي” بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينها كان فريقه السبورتينغ متقدّما في النتيجة بِهدفَين لِصفر.
وظهر في مدرجات الملعب بعض أنصار السبورتينغ يحملون أقنعة بِملامح سليماني، كنوع من الترحيب بِالمهاجم الجزائري، خاصّة بعد نجاحه في فريق الأخضر والأبيض ما بين صيفَي 2013 و2016.

وأهدر الفرنسي سيمون بانزا مهاجم فريق فاماليكاو ركلة جزاء، في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+5). وحينها كان المحلّيون متقدّمين في النتيجة بِهدف لِصفر.
وبات سبورتينغ لشبونة بعد هذا الانتصار، يجمع 53 نقطة في المركز الثاني، متخلّفا بِفارق 6 نقاط عن الرّائد نادي بورتو. ويشغل فريق فاماليكاو الرّتبة الـ 16 بِرصيد 17 نقطة.
وتنتظر إسلام سليماني وفريقه سبورتينغ لشبونة مباراة قوية، بل مواجهة الموسم، سهرة الـ 11 من فيفري الحالي، أمام المضيف والرائد نادي بورتو. بِرسم الجولة الـ 22 من عمر البطولة البرتغالية.

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