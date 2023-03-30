هكذا تسبب ساديو ماني في إقالة مدرب بايرن ميونيخ

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، عن أن النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، كان السبب وراء إقالة مدربه يوليان ناغلسمان.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية ، فإن ماني كان في شدة الغضب، داخل غرفة تبديل الملابس، خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب ماني سوى 8 دقائق، خلال لقاء العودة الذي انتهى بفوز فريقه على النادي الفرنسي بثنائية نظيفة، وقد ثار غاضبا في وجه مدربه، أمام اللاعبين.

وكشفت الصحيفة أن لاعبي البايرن كانوا في غرفة الملابس وسمعوا ما دار بين اللاعب السنغالي وناغلسمان، حيث رأوا أنه تعرض للترهيب من غضب ماني وشعر بالإحراج أمام لاعبيه.

وأشارت إلى أن اللاعبين فسروا الموقف على أنه خسارة لهيبة المدرب، خاصةً عندما شارك لاعب ليفربول السابق أساسيًا في المباراة الموالية، وهو القرار الذي لم يعجب الإدارة، التي رأت في ذلك تنازلا من قبل المدرب.

وترى الصحيفة الألمانية أن ما حدث بين ناغلسمان وماني كان السبب وراء إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عامًا، حيث أراد المسؤولون في ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد من الخلافات.