هكذا ستحتفل الهند بنجاحها في الهبوط على سطح القمر

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد، أن يوم 23 أوت من كل عام، سيصبح اليوم الوطني للفضاء في البلاد. احتفاء بهبوط المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 على سطح القمر.

وقال مودي بالمناسبة:”لتشجيع جيلنا الشاب على الانخراط في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء، قررنا أن يكون يوم 23 أوت يوم الفضاء الوطني”.

كما أعلن رئيس الوزراء أيضًا أن النقطة التي هبطت فيها المركبة الهندية على القمر، ستطلق عليها تسمية ترتبط بالمعتقدات الوثنية للهندوس.

نجحت الهند يوم الأربعاء في أن تصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر، بعدما حطّت مركبتها غير المأهولة “تشاندرايان-3” على قطبه الجنوبي.

واحتفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالهبوط الناجح لمركبة “شاندريان-3″، برفع علم بلاده خلال مشاركته في قمة مجموعة “بريكس” بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وقال مودي في كلمة مسجلة نشتر عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا):”هذه صرخة انتصار لهند جديدة، إنه يوم تاريخي”.

وطُوِّرت مركبة “شاندريان-3” من قبل المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO). وهي تضم جهاز الهبوط “فيكرام”، الذي يعني الشجاعة باللغة السانسكريتية، والروبوت المتحرك “برغيان”، الذي يعني الحكمة بنفس اللغة الهندية.

وتزامن النجاح الهندي في الهبوط على سطح القمر، مع تحطم المسبار الروسي “لونا-25”. وهو الأول للبلاد منذ العام 1976.