هكذا سيتم توجيه حاملي البكالوريا بمعدلات 9.50

مدير التكوين العالي جمال بوقزاطة لـ"الشروق":

قال مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة إن 98 بالمئة من الناجحين في البكالوريا يختارون التسجيل في الجامعات، في حين أن 2 بالمئة منهم يختارون مؤسسات تعليم خاصة أو مؤسسات خارج قطاع التعليم العالي، وتوقع أن يصل عدد الطلبة في كافة الأطوار مع الدخول الجامعي المقبل أكثر من مليون و700 ألف طالب.

98 بالمئة من الناجحين يختارون الجامعات والآخرون خارج القطاع

وأوضح مدير التكوين العالي في حديثه لـ”الشروق” أن موقع التسجيلات الأولية افتتح رسميا مساء الخميس، بعدما تمت تسوية الخلل التقني الذي أصابه منذ الصباح وتحيينه لاستقبال تسجيلات الطلبة الناجحين البالغ عددهم أكثر من 345 ألف .

ودعا بوقزاطة الناجحين إلى الاختيار بروية وقراءة الخيارات المتاحة لهم جيدا في فترة التسجيلات الأولية التي تتم حصريا عبر الخط إلى غاية 24 جويلية الجاري، لتمنح لهم فرصة تأكيد بطاقة الرغبات التي تضم من ست إلى 10 رغبات، وينبغي أن تتضمن مسارين اثنين بتسجيل محلي في ليسانس “أل أم دي” تضمنه جامعة.

أكثر من مليون و700 ألف طالب متوقع في الدخول الجامعي المقبل

وأضاف المتحدث بأن الطالب في فترة التأكيد يمكنه إعادة ملء بطاقة رغبات جديدة والتي بمجرد تأكيدها ستكون هي المعيار لتوجيهه، حيث ستعلن النتائج يوم 3 أوت المقبل مساء .

وكشف المسؤول بوزارة التعليم العالي عن الإعداد للمنشور رقم 5 الذي سيصدر قريبا ويتضمن كيفية معالجة الحالات الخاصة، أما عن التخصصات التي سيوجه لها الحائزون على معدل 9.50، فقال بوقزاطة إنهم يدخلون ضمن الحائزين على البكالوريا، وباعتبار الجامعة مرفق عمومي فهي تضمن مقعدا بيداغوجيا لكل حاملي شهادة البكالوريا مهما كانت معدلاتهم.

وأضاف بوقزاطة أن توجيههم مرهون بتوليفة من أربعة معايير، والتي تخص اختيار الناجح، ثم نتائجه المحصل عليها، والمعدل العام للترتيب لدخول التخصصات المختلفة، مع علامات المواد الأساسية، والدائرة الجغرافية التي تقع فيها مؤسسة التعليم العالي المختارة مع قدرات الاستقبال فيها.

وبخصوص المعدل الموزون الذي تم توسعيه هذه السنة وسيحدد مصير الراغبين في دراسة التخصصات الطبية والمدارس العليا ومسارات التقني الرياضي، أكد مدير التكوين العالي أنه الخيار الأنسب لتوجيه الطالب حسب الأولويات، حتى لا يبقى المعدل هو الفيصل الوحيد، ولفت إلى أن هناك تخصصات لا يتم التوجيه فيها على أساس المعدل الموزون، وتعتمد على ترتيب المعدل العام، ومنها ما يتم مراعاة معدل المادة الأساسية في التوجيه مثل المدارس العليا للأساتذة وتخصص اقتصاد.

وأشار بوقزاطة إلى عدد الناجحين بتقدير امتياز وجيد جدا الذي ناهز 66 ألف على المستوى الوطني، وهو ما يجعل التنافس قويّا على التخصصات ذات الأهمية، مشيرا إلى أن المدارس العليا ذات تسجيل وطني وهي أقطاب امتياز في كافة التخصصات.

وبلغة الأرقام، قال المسؤول بوزارة التعليم العالي إن عدد الناجحين في البكالوريا لسنة 2022 بلغ أكثر من 345 ألف طالب، في حين يتوقع أن يلتحق 98 بالمئة منهم بالجامعات، فيما يفضل 2 بالمئة منهم إعادة البكالوريا للحصول على معدل أحسن أو التسجيل في مؤسسات التكوين العالي خارج قطاع التعليم العالي، أو المؤسسات الخاصة، ليتجاوز عدد المسجلين في كافة الأطوار أكثر من مليون و700 ألف طالب.