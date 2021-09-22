هل ترشحت عائشة القذافي لرئاسة ليبيا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي السابق ترشحها لرئاسة بلادها قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرّرة في ديسمبر المقبل.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا أنباء عن إعلان عائشة ابنة الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي ترشيح نفسها لخوض تلك الانتخابات.

وأوضح صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، أن هذا المنشور ظهر على مواقع التواصل باللغة العربية في ظلّ انتشار أخبار عن عودة أبناء معمر القذافي إلى العمل السياسي منها منشورات غير صحيحة عن إعلان سيف الإسلام القذافي ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة.

ومن هذه الأخبار ما قيل عن ترشّح عائشة القذافي لهذه الانتخابات أيضاً، وهي محامية تبلغ من العمر 45 عاماً، شاركت في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ولجأت عائشة القذافي، في العام 2011، بعد سقوط نظام والدها، إلى الجزائر ثمّ إلى سلطنة عمان مع شقيقها محمد.

وقد وضعت في العام ذاته على القائمة السوداء التي أعدّها الاتحاد الأوروبي، إلى أن أمرت المحكمة الأوروبية بسحب اسمها من هذه القائمة في أفريل 2021.

وجاء تأكيد فريق صحفي فرانس برس أن الحديث عن إعلانها الترشّح للانتخابات الرئاسية غير صحيح حتى تاريخ صدور هذا التقرير ولا يمكن العثور على هذا الخبر على أي موقع ذي صدقيّة.

إلى ذلك، قال صحافيو مكتب وكالة فرانس برس في طرابلس إن هذا الخبر لم يصدر عن أي مصدر موثوق حتى الآن.