هل يجب غسل البيض قبل طهيه؟ إليك ما يقوله الخبراء

هل يجب غسل البيض قبل استخدامه؟ قد يبدو الأمر بسيطا من الناحية الصحية، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا، حتى أن الخبراء يختلفون في آرائهم، بين مؤيد ومعارض.

يرى البعض أن الغسل يُساعد في تقليل التلوث، بينما يُحذر آخرون من أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، وخاصة بكتيريا السالمونيلا.

كما أكدت دراسة أمريكية أن قشرة البيض مغطاة بطبقة طبيعية تُعرف باسم “الكيوتيكل”، وهي غشاء رقيق يعمل كحاجز واقٍ يمنع دخول البكتيريا، خصوصا بكتيريا السالمونيلا.

وتوضح الدراسة أن غسل البيض بالماء يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة الواقية، مما يجعل القشرة أكثر عرضة لاختراق البكتيريا عبر المسام الدقيقة، وفق موقع food-safety.

لماذا لا يجب غسله؟

يأتي البيض الطازج مباشرة من الدجاجة، بطبقة طبيعية خارجية، تعمل هذه الطبقة غير المرئية كحاجز واقٍ، يمنع البكتيريا والملوثات الأخرى من دخول القشرة المسامية.

غسل هذا البيض قد يُزيل هذه الطبقة الواقية، مما يجعله أكثر عرضة للتلوث. لذلك، لا داعي لغسل البيض الطازج من المزرعة إذا تم التعامل معه وتخزينه بشكل صحيح، حسب موقع cookist.

ماهي المخاطر الأخرى؟

قد يُعرّض غسل البيض للمشاكل المحتملة التالية:

زيادة خطر التلوث: إذا لم يُغسل البيض جيدا، فقد يتسرب الماء إلى القشرة المسامية، حاملا معه البكتيريا إلى داخل البيضة.

التلوث داخل البيضة: إذا كانت الدجاجة مصابة، فقد تنتقل بكتيريا السالمونيلا إلى البيضة قبل تكوّن القشرة.

فقدان النضارة: إزالة الطبقة الخارجية للبيضة قد تُقلل من مدة صلاحيتها، مما يؤدي إلى تلفها بشكل أسرع.

متى يكون الغسل ضروريا؟

هناك حالات محددة قد يكون فيها غسل البيض ضروريا:

التلوث بالتربة

إذا كان البيض متسخا بشكل واضح أو ملوثا بالفضلات أو الأوساخ، فقد يكون غسله مُبررا. ومع ذلك، من الضروري غسله بشكل صحيح لتجنب المخاطر المذكورة سابقا.

ممارسات التخزين

في حال غسل البيض، يجب تبريده فورا لتقليل خطر نمو البكتيريا، وفق موقع homemaking.

كيفية غسل البيض بأمان

– استخدم ماءً دافئًا جاريا (أكثر دفئا من البيضة بـ 20 درجة فهرنهايت) لمنع دخول البكتيريا.

– افرك البيضة برفق بأصابعك أو بإسفنجة ناعمة.

-جففها فورا بمنشفة نظيفة، ثم استخدمها.

– تجنب استخدام الصابون أو نقع البيض عند غسله. الصابون غير ضروري، والماء الراكد قد يتسبب في دخول البكتيريا إلى القشرة المسامية.

تخزين البيض

يختلف تخزين البيض التجاري عن البيض من سوق المزارعين أو بيض دجاجك. بغض النظر عن مصدر البيض، خزّنه في علبة كرتونية، مع توجيه الطرف المدبب للأسفل للحفاظ على نضارته ومنع انسكاب الصفار.

البيض التجاري

احتفظ به على الرفوف الرئيسية في ثلاجتك. تجنب وضع البيض على الرف العلوي أو في زوايا الثلاجة، حيث قد لا يدور الهواء البارد بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تجمده وتكسره، واستخدمه في غضون ثلاثة أسابيع.

أما البيض الذي يُباع في أسواق المزارعين، فيمكنك ترك البيض غير المغسول بأمان على سطح المطبخ في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو حفظه في الثلاجة لمدة ستة أشهر أو أكثر، حسب موقع marthastewart.

بعد تنظيف البيض؟

– اغسل يديك بعد لمس البيض

-عقّم جميع الأسطح والأواني المستخدمة مع البيض النيء (باستخدام قطعة قماش تنظيف صديقة للبيئة)

– نظّف أي انسكابات (في حال انكسر البيض) فورا، حتى في الثلاجة

عند الطبخ؟

يقضي طهي البيض على بكتيريا السالمونيلا، ولكن فقط عند تسخينه جيدا.

البيض المخفوق: يجب أن يكون خاليا من السائل.

البيض المسلوق: يجب أن يكون صفار البيض وبياضه متماسكين.

الأطباق المخبوزة: يجب أن تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 71 درجة مئوية على الأقل (باستخدام ميزان حرارة مطبخ عالي الجودة)، وفقا لموقع easycleancook.