هل يصح انتقاد العمل الفني بمنظور أخلاقي؟

إشراقة

يتفاعل المشاهد، مع كل البرامج الرمضانية، سواء بالانتقاد أم إبداء الرأي، بالرغم من أن أغلب التفاعلات، تحتكم إلى السطحية في الكثير من الأحيان، وتفتقر إلى النقد البناء، إلا أنه، لا يمكن إقصاؤها. فالجمهور هو الطرف الأساسي في هذه الأعمال، لأنها في الأساس موجهة إليه.

ويمكن أن توضع ملاحظاته في إطار محدد، يعكس تجاوب الجمهور مع العمل… في حين، لا يمكن، أن ننتقد العمل بمنظور شخصي وأخلاقي، بل بمنظور فني خالص، فنحن أمام عمل فني، وليس أمام دروس أخلاقية أو انتقادات شخصية، كما لا يجب، أن نقصي جمالية العمل الدرامي، بالاحتكام إلى جملة في السيناريو أو لقطة في حلقة.. في المقابل، يجب ألا يمارس صناع هذه الأعمال، سواء الفنان والمنتج والمخرج سلطة الرأي، وأن يغلق أبواب النقد، أمام العام والخاص والمتخصص. فكل عمل إبداعي له ثغرات.

لذا، فصفة الكمال لا تتوفر فيه مهما كان، بل يمكن الحكم عليه، على أنه يوافق شروط ومعايير العمل الإبداعي.

إن المد والجزر، الحاصل بين صناع العمل الفني على اختلاف ألقابهم، وبين الجمهور على اختلاف مستوياته، هو ظاهرة صحية. ففي الأخير، يبقى العمل الفني والإبداعي، اجتهاد شخص من زاوية معينة، قد لا تتوافق مع منظور باقي الأشخاص فقط.