هندسة المشهد السياسي والتمثيلي في الجزائر

تعديل الدستور، قوانين الانتخابات والأحزاب: أركان متكاملة لإعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية وضمان عدالة التمثيل في قلب البرلمان، حيث تتقاطع المداولات الجادة مع إيقاع الاختلاف، يتشكل المشهد السياسي الجديد للجزائر؛ مشهدٌ سقفه الشرعية الشعبية، وأساسه مؤسسات راسخة، وجدرانه أحزاب مسؤولة، وأعمدته انتخابات نزيهة.

حيث لا تُقرأ القوانين كنصوص جامدة، بل كبنية دقيقة تُعيد توزيع الأدوار داخل الدولة، وتضبط العلاقة بين السلطة والرقابة، بين الإرادة الشعبية وتجسيدها المؤسسي.

التعديل الدستوري، والتشريع الانتخابي، وقانون الأحزاب السياسية ، ليست مسارات متوازية، بل منظومة مترابطة تعيد هندسة الفعل السياسي ذاته: قواعده، فاعليه، ومآلاته.

فالدستور يرسم التوازنات، والأحزاب تؤطر التمثيل، والانتخابات تمنح الشرعية، بينما يضمن التقسيم العادل للدوائر ترجمة الإرادة الشعبية دون اختلال.

في هذا الأفق، تتبلور رؤية وطنية واضحة: بناء نظام سياسي لا يكتفي بضبط القواعد، بل يُنتج ممارسة مسؤولة، ويُحوّل التعددية إلى قوة اقتراح، والمؤسسات إلى فضاءات فعّالة لصناعة القرار.

التعديل الدستوري: ترسيخ الاستقرار وتوضيح التوازنات

في إطار استكمال المسار الذي افتتحه دستور 2020، برزت الحاجة إلى مراجعة بعض الصيغ والآليات بعد أن أبانت التجربة العملية، عند تنزيل أحكامه على الواقع، عن وجود مساحات تحتاج إلى مزيد من الضبط والتدقيق، ليس لقصور في النص بقدر ما هو تعبير طبيعي عن حيوية الدساتير حين تُختبر في الممارسة.

فالدساتير، بحكم طبيعتها، لا تُقاس فقط بسلامة بنائها النظري، بل بقدرتها على الصمود أمام تعقيدات التطبيق، وعلى تأمين الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة.

وقد كشفت الممارسة عن بعض التداخلات في الاختصاصات، وثغرات إجرائية محدودة، وعناصر ترهل نسبي في بعض آليات التنسيق، ما استدعى تدخلًا تصحيحيًا يعيد شدّ النسيج المؤسساتي ويعزّز تماسكه.

ومن هذا المنطلق، جاء التعديل الدستوري لسنة 2026، كامتداد منطقي لدستور 2020، لا كقطيعة معه، يهدف إلى تحصين هندسة السلطة، وتوضيح الحدود الوظيفية بين مؤسساتها، وتكريس مبدأ التوازن الفعلي لا الشكلي بين السلطات، بما يضمن حسن سيرها في إطار من الانسجام والفعالية.

هذا الواقع استوجب تدخلًا دستوريًا مدروسًا لتصويب بعض النصوص، وتعزيز التوازن بين السلطات، وضمان وضوح الاختصاصات، بما يعزز قدرة الدولة على أداء وظائفها بكفاءة وفعالية.

التعديل الأخير لم يكن مجرد ضبط تقني، بل خيار سيادي استراتيجي، يستند إلى قراءة واعية لتجربة التطبيق، ويعكس إرادة في الانتقال من “نص دستوري سليم” إلى “ممارسة دستورية محكمة”، بما يوثق حبكة المؤسسات الدستورية ويؤمن انتظام عملها واستقرارها في مواجهة التحولات والتحديات.

لقد جسد رؤية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في ترسيخ دولة المؤسسات، مستندًا إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية قبل طرح المشروع، ما أعطى المبادرة بعدًا تشاركيًا ونضجًا سياسيًا واضحًا.

المشهد البرلماني الملتئم بغرفتيه المجتمعتين معا، خلال عرض المشروع والمصادقة عليه كان انعكاسًا واضحًا للتفاف جميع العائلات والمشارب السياسية حول هذا الخيار الوطني.

إجماع البرلمان على النص يعكس وحدة المؤسسات ومصداقية القرار، ويمثل امتدادًا حقيقيًا لتطلعات الشعب عبر ممثليه، ويميز التجربة الجزائرية بنضج سياسي يعزز الاستقرار المؤسسي .

سياسيًا ومؤسسيًا، يعيد هذا التعديل رسم معالم المعمار المؤسساتي، ويضمن أن كل سلطة تعمل في نطاق اختصاصها بوضوح، بعيدًا عن أي تدخلات متقاطعة، ما يرفع كفاءة الأداء، ويجعل المواطن أكثر اقتناعًا بجدوى قرارات الدولة. إنه تجسيد عملي لمبدأ الاستمرارية والتدرج في الإصلاحات، لا القطيعة، وهو يعزز الشرعية الوطنية ويحصّن الدولة أمام التحديات المستقبلية.

الجزائر، من خلال هذه المبادرة، تؤكد أن البناء الوطني الحقيقي يستند إلى تراكم التجارب، وضبط المؤسسات، ووضوح القواعد، واستدامة الحوار بين مختلف القوى السياسية، لتبقى الدولة قوية، مستقرة، وفاعلة على المستوى الداخلي والخارجي.

قانونا الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية: من الإجراء إلى الفعل السيادي المنتج للشرعية

لم تعد القوانين الانتخابية مجرد آليات تقنية لتنظيم الاقتراع، بل تحولت إلى أداة سيادية لإعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة، وإعادة تعريف معنى المشاركة السياسية في حد ذاتها. فالتعديل الذي مسّ هذه المنظومة لم يستهدف الشكل، بل جوهر العملية: كيف يُنتج الصوت الشعبي تمثيلًا صادقًا، وكيف تتحول الانتخابات من لحظة ظرفية إلى مسار دائم لبناء الشرعية.

من خلال تبسيط شروط الترشح، لم يعد الولوج إلى المنافسة الانتخابية حكرًا على شبكات النفوذ أو الإمكانات التقليدية، بل أصبح أقرب إلى مبدأ تكافؤ الفرص، بما يسمح ببروز فاعلين جدد وإعادة ضخ النخب داخل المؤسسات. كما أن تعزيز آليات الرقابة، وتوسيع استخدام الرقمنة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، لم يقتصر أثره على تقليص مظاهر التلاعب، بل أسهم في إعادة بناء الثقة بين الناخب وصندوق الاقتراع، وهي الثقة التي تُعد أساس أي شرعية سياسية مستدامة.

في هذا السياق، يتحول التصويت من مجرد فعل مواطنيّ إلى ممارسة سيادية واعية، يُدرك فيها المواطن أن صوته ليس مجرد رقم، بل عنصر مؤثر في تشكيل موازين القوى داخل المؤسسات. وتصبح نتائج الانتخابات، تبعًا لذلك، تعبيرًا أقرب إلى الحقيقة الاجتماعية والسياسية، لا انعكاسًا مشوهًا لها.

أما تقسيم الدوائر الانتخابية، فقد انتقل من كونه إجراءً تقنيًا محضًا إلى ركيزة بنيوية في هندسة العدالة التمثيلية.

فإعادة ضبط الخريطة الانتخابية وفق التحولات الديمغرافية والجغرافية وما نتج عنها من تقسيم إقليمي جديد، لا تعني فقط توزيع المقاعد، بل تعني إعادة توزيع “الوزن السياسي” للمواطنين بشكل متوازن.

وبذلك، يتم الحد من اختلالات التمثيل التي قد تفرزها الفوارق المجالية، ويُغلق الباب أمام أي تمركز غير مبرر للقرار السياسي في مناطق دون أخرى.

الأثر الأعمق لهذا التعديل يظهر في طبيعة المشهد الانتخابي ذاته: منافسة أكثر توازنًا، تمثيل أكثر واقعية، ومؤسسات منتخبة أكثر قدرة على التعبير عن تنوع المجتمع. وبهذا، تتكامل القوانين الانتخابية مع الدستور في إنتاج شرعية لا تقوم فقط على النص، بل على مصداقية الممارسة.

إعادة هندسة الفعل الحزبي من التعدد العددي إلى الفعالية المؤسسية

يمثل القانون العضوي للأحزاب السياسية نقطة تحول عميقة في بنية النظام السياسي، إذ لا يقتصر على تنظيم وجود الأحزاب، بل يعيد تعريف دورها ووظيفتها داخل المعادلة الوطنية.

فالحزب، في ظل هذا التحول، لم يعد مجرد إطار قانوني للمشاركة في الانتخابات، بل أصبح مؤسسة سياسية مسؤولة، تضطلع بوظيفة التأطير، وإنتاج النخب، وصناعة البدائل.

لقد أبانت تجربة الجزائر منذ سنة 1989 أن التعددية، حين تنفصل عن الضبط المؤسسي، قد تتحول إلى حالة تضخم عددي بلا أثر فعلي، وأن غياب الديمقراطية الداخلية والشفافية يُفضي إلى إضعاف الثقة الشعبية في الفعل الحزبي. ومن هنا، جاء هذا القانون ليؤسس لمرحلة جديدة، قوامها الانتقال من “تعدد الأحزاب” إلى “فاعلية الأحزاب”.

فمن خلال تكريس الحزب كهيئة مؤسساتية دائمة، لم يعد وجوده مرتبطًا بالمواعيد الانتخابية فقط، بل بدوره المستمر في التأطير والتفاعل مع المجتمع. وربط الاستمرارية بالمشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية يضع حدًا لظاهرة الأحزاب الموسمية، ويدفع نحو ديناميكية سياسية أكثر جدية وانخراطًا.

كما أن تنظيم العهدات القيادية يفتح المجال أمام التداول وتجديد النخب، بما يحد من ظواهر الشخصنة والجمود التنظيمي، ويُعيد الحيوية إلى العمل الحزبي. وفي المقابل، يشكل ضبط ظاهرة الترحال السياسي خطوة حاسمة في حماية الإرادة الشعبية، إذ يعيد الاعتبار للصوت الانتخابي باعتباره تعاقدًا سياسيًا لا يجوز الالتفاف عليه.

أما تشديد الضوابط المالية، فيتجاوز مسألة الشفافية إلى بعد سيادي، من خلال حماية القرار السياسي من التأثيرات غير المشروعة، وضمان استقلالية الفعل الحزبي عن أي اختراق خارجي أو مصالح ضيقة.

إن الأثر العميق لهذا القانون يتجلى في إعادة تشكيل المشهد السياسي برمّته: أحزاب أقل عددًا لكن أكثر حضورًا، منافسة قائمة على البرامج لا على الولاءات، ومؤسسات تمثيلية تعكس توازنًا حقيقيًا بين مختلف التيارات. وبهذا، تتحول التعددية من حالة شكلية إلى قوة اقتراح وتأثير، وتصبح الأحزاب ركيزة للاستقرار بدل أن تكون مصدرًا للتشظي.

من النص إلى الممارسة… ومن الإرادة إلى الاستقرار

يتجسد البناء السياسي في الجزائر اليوم كمنظومة متكاملة، تتفاعل فيها النصوص مع الممارسة لإنتاج توازن مستدام.

فالدستور، والقوانين الانتخابية، وتنظيم الأحزاب، ليست مجرد أدوات قانونية، بل مكونات بنيوية لصياغة نموذج سياسي قائم على وضوح القواعد وفعالية المؤسسات.

فالديمقراطية، في هذا السياق، لم تعد مجرد مبدأ مُعلن، بل ممارسة مؤطرة بمسؤولية، تُنتجها مؤسسات قوية وتغذيها مشاركة واعية.

إن ما يتشكل اليوم ليس مجرد إصلاحات متفرقة، بل إعادة تأسيس هادئة وعميقة لقواعد الفعل السياسي، حيث تتحول الإرادة الشعبية إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى استقرار، والاستقرار إلى قدرة مستدامة على مواجهة التحديات.

هكذا، تواصل الجزائر بناء نموذجها الخاص، حيث تكمن القوة في تماسك المؤسسات، ووضوح الرؤية، والانسجام بين الدولة والمجتمع، ليصبح الفعل السياسي أداة بناء حقيقي، لا مجرد ممارسة ظرفية.