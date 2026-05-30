واشنطن تنهي مهام توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا

أعلنت واشنطن رسمياً عن انتهاء مهام السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور عبر منصة “إكس”، إن انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة، مؤكداً أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.

ولم يقدم روبيو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد الذي سيتولاه توم باراك أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.

