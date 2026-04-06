والي باتنة يتفقد أشغال إنجاز مصنع تركيب السيارات والمركبات

تفقد والي ولاية باتنة، بن أحمد رياض، اليوم الإثنين، 6 أفريل، تقدم اشغال إنجاز مصنع “سوكون الجزائر” لتركيب السيارات، الشاحنات، والحافلات.

ووفقا لما أفادت به ولاية باتنة، يندرج هذا المشروع الصناعي الهام “ضمن دعم وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الحركية الاقتصادية بالولاية، لاسيما بعد رفع كافة العراقيل التي كانت تواجهه، إلى جانب ربطه بمختلف الشبكات الحيوية، بما يسمح بوضعه حيز الاستغلال في أفضل الظروف.”

وشدد بن أحمد رياض “على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال استلام الخط الإنتاجي الأول، من بين ثلاثة خطوط مبرمجة، نهاية الصائفة الجارية، حسب ما أكده القائمون على المشروع.”

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في خلق مناصب الشغل من خلال توفير أكثر من 450 منصب شغل دائم، إلى جانب حوالي 900 منصب غير دائم.