وزارة التجارة الخارجية تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح مسابقة، تشمل 35 منصبًا في رتب متعددة عبر المديرية الفرعية للموارد البشرية والوسائل العامة، وذلك وفق التخصصات والشروط المحددة.

وتتوزع المناصب المعلن عنها على:

كاتب مديرية: 6 مناصب للمترشحين الحاصلين على شهادة تقني في الأمانة أو الأمانة المكتبية أو شهادة تقني في أمين مكتب أو شهادة كتاب رئيسيون مسلمة من طرف مراكز التكوين الإداري.

6 مناصب للمترشحين الحاصلين على شهادة تقني في الأمانة أو الأمانة المكتبية أو شهادة تقني في أمين مكتب أو شهادة كتاب رئيسيون مسلمة من طرف مراكز التكوين الإداري. كاتب مديرية رئيسي: 9 مناصب مخصصة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامٍ في الأمانة المكتبية، كاتبة مديرية مكتبة، سكرتارية المديرية، كاتب طبي، أو أمين المديرية.

9 مناصب مخصصة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامٍ في الأمانة المكتبية، كاتبة مديرية مكتبة، سكرتارية المديرية، كاتب طبي، أو أمين المديرية. ملحق رئيسي للإدارة: ملحق رئيسي للإدارة: منصبان اثنان لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي في التخصصات الآتية: إعلام آلي للتسيير، تسيير واقتصاد المؤسسات، المحاسبة والمالية، المحاسبة والتسيير، القانون العقاري، التسيير العمومي، قانون الأعمال، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، تجارة دولية، تسيير الموارد البشرية، علم النفس، أو التسويق.

ملحق رئيسي للإدارة: منصبان اثنان لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي في التخصصات الآتية: إعلام آلي للتسيير، تسيير واقتصاد المؤسسات، المحاسبة والمالية، المحاسبة والتسيير، القانون العقاري، التسيير العمومي، قانون الأعمال، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، تجارة دولية، تسيير الموارد البشرية، علم النفس، أو التسويق. مهندس دولة في الإعلام الآلي: 4 مناصب (جميع التخصصات).

4 مناصب (جميع التخصصات). مساعد مهندس مستوى ثاني في الإعلام الآلي: منصبان اثنان (جميع التخصصات).

منصبان اثنان (جميع التخصصات). مهندس دولة في الإحصاء: 4 مناصب (جميع التخصصات).

4 مناصب (جميع التخصصات). مترجم ترجمان: منصبان اثنان لحاملي شهادة ليسانس في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها.

منصبان اثنان لحاملي شهادة ليسانس في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها. محاسب إداري رئيسي: منصب واحد للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي في: المحاسبة، المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسات أو في المحاسبة والتسيير أو في المحاسبة والمالية، شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات أو في المحاسبة أو في المحاسبة والتسيير أو المحاسبة والمالية، الاقتصاد والقانون.

منصب واحد للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي في: المحاسبة، المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسات أو في المحاسبة والتسيير أو في المحاسبة والمالية، شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات أو في المحاسبة أو في المحاسبة والتسيير أو المحاسبة والمالية، الاقتصاد والقانون. محاسب إداري: منصب واحد لحاملي شهادة تقني سامٍ في: تسيير المخزونات، شهادة إطار محاسب المسلمة من مركز المؤسسات المشتركة للتكوين الإداري المحاسبي، شهادة تقني تخصص نواب المقتصدين، شهادة تقني تخصص شراء وتموين، شهادة محاسب أو محاسب المجموعات المحلية المسلمة من طرف مراكز التكوين الإداريين شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة.

منصب واحد لحاملي شهادة تقني سامٍ في: تسيير المخزونات، شهادة إطار محاسب المسلمة من مركز المؤسسات المشتركة للتكوين الإداري المحاسبي، شهادة تقني تخصص نواب المقتصدين، شهادة تقني تخصص شراء وتموين، شهادة محاسب أو محاسب المجموعات المحلية المسلمة من طرف مراكز التكوين الإداريين شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة. تقني سامٍ في الإعلام الآلي: منصبان اثنان للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو تقني سامي في الاعلام الآلي، صيانة تجهيزات الحاسوب، شهادة مبرمج محلل المسلمة من طرف المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي أو شهادة معاجلة لها (جميع التخصصات).

منصبان اثنان للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو تقني سامي في الاعلام الآلي، صيانة تجهيزات الحاسوب، شهادة مبرمج محلل المسلمة من طرف المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي أو شهادة معاجلة لها (جميع التخصصات). وثائقي أمين محفوظات: منصبان اثنان للمترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.

وأكدت الوزارة أن ملفات الترشح يجب أن تُرسل عبر البريد الإلكتروني: drh@mcepe.gov.dz، وتتضمن طلبًا خطيًا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، فيما أشارت الوزارة إلى أن ملفات المترشحين المقبولين نهائيا قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها يجب ان تتضمن: نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، مستخرج من شهادة الميلاد وصورتان شمسيتان.

وأشارت إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات هو 10 أيام من تاريخ الإعلان.