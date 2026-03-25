وزارة التربية تحذر من منشورات مزيفة حول الامتحانات الرسمية

حذرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، من تداول منشورات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تُنسب زورا إلى الوزارة وتتعلق بالامتحانات الرسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن خلية اليقظة الإلكترونية التابعة لها رصدت خلال الفترة الأخيرة عددا من المنشورات المضللة، من بينها منشور بعنوان “الامتحانات الرسمية لمادة الفلسفة ودرء الغش المدرسي”، ومنشور آخر بعنوان” بيان هام بخصوص العتبة المرجعية لمواد العلوم التجريبية”.

وعليه، أكدت الوزارةأن هذه المنشورات غير صادرة عنها، بل هي منشورات مضللة وخادعة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي يعرفه القطاع، والتشويش على التلاميذ، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الامتحانات الرسمية.

كما شددت الوزارة على أن المصدر الوحيد والرسمي لكل بياناتها ومناشيرها هو ما يتم نشره عبر صفحتها الرسمية وقنواتها المعتمدة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في متابعة كل من يقف وراء هذه المنشورات أو ينتحل صفتها الرسمية.