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وزارة التربية تكشف موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية  

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تكشف موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية  

كشفت وزارة التربية أن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق برتب الأساتذة المكونين والأساتذة الرئيسيين ومشرفي التربية ونواب المقتصدين دورة 2022، سيكون اليوم الخميس 23 مارس بداية من الساعة الثانية زوالا.

وأفاد بيان لوزراة التربية أنها تنهي إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق برتب الأساتذة المكونين والأساتذة الرئيسيين ومشرفي التربية ونواب المقتصدين دورة 2022 التي جرت يوم السبت 21 جانفي 2023، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية، اليوم الخميس 23 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثانية (14:00 سا) زوالا وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.

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