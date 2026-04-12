وزارة التضامن الوطني تطلق أزيد من 580 مشروعا

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها اليوم الأحد، 12 أفريل، عن إطلاق أزيد من 580 مشروعا في إطار برنامج الأشغال العمومية ذات المنفعة العامة وذات الاستعمال المكثف لليد العاملة.

وأفادت الوزارة أنه “في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في شقه المتعلق بتعزيز آليات الدعم والتضامن، تطلق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة برعاية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية, 589 مشروعا، في إطار برنامج الأشغال العمومية ذات المنفعة العامة وذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”.

وهو البرنامج الذي سيسمح باستحداث 5890 منصب شغل مؤقت، مع ضمان التغطية الاجتماعية لمدة سنة كاملة للمستفيدين ولذوي الحقوق”.

عليه، دعت الوزارة المقاولين الصغار والحرفيين الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع، التقرب من مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والاطلاع على التفاصيل الخاصة بهذه العملية، على الرابط المخصص للغرض.

وأعلنت الوزارة كذلك عن إطلاق “بعنوان سنة 2026 برنامجا لتمويل 166 مشروعا تشاركيا من طرف وكالة التنمية الاجتماعية لصالح الساكنة الممثلين لاسيما من طرف الجمعيات، وذلك في إطار برنامج التنمية الاجتماعية”.