وزارة الداخلية تصدر بيانا حول حادثة الإغمـاء الجماعي بشواطئ تنس  

أصدرت وزارة الداخلية والجماعة المحلية بيانا حول حادثة الإغمـاء الجماعي والتسمـم بأحد شواطئ تنس بولاية الشلف، كشفت فيه عن تماثل اغلب المصابين للشفاء.

وجاء في بيان الوزارة انه جميع المصابين تماثلوا للشفاء وغادروا الهياكل الإستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية.

كما كشفت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات العملية والإستعجالية إبتداء من تاريخ 4 جويلية الرامية إلى حماية سلامة المصطافين.

وزارة البيئة تحقق في حادثة التسمم بشواطئ تنس

وقامت وزارة البيئة، الإثنين، بارسال وفد من المختصين لأخذ عينات من مياه شواطئ تنس الذي تسبب في تسمم عشرات الأشخاص.

وأفادت الوزارة في بيان لها “مواصلة للمعاينة الميدانية التي باشرها وفد وزارة البيئة فور وقوع حادثة تسسم المصطافين بولاية الشلفتنس تحديدا، تنقل صباح اليوم تقنيي مخبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة onedd التابع لوزارة البيئـة، أين تم أخذ عينات من المياه والهواء لإجراء التحاليل عليها”.

وأوضحت أن العينات أخذت بكل من ميناء التنس، شاطئ التنس المركزي، شاطئ مارينا، واد علالة وعلى مستوى المنشآت المصنفة المجوارة لمكان الحادث.

والي الشلف يكشف ملابسات حادثة تسمم 149 شخص بشاطئ تنس

قال والي ولاية شلف لخضر سداس، إن الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر.

وأكد والي الولاية في تصريح لقناة “الشروق نيوز” أن الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم إشعار النيابة العامة بالحادثة، كما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها وارسال عينات لمخابر العاصمة لإجراء التحاليل اللازمة في انتظار ظهور النتيجة.

للإشارة فحيثيات الواقعة تعود إلى مساء الأحد أين تسمم 149 مواطنا كانوا بشاطئ تنس، حيث أصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين لبتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد زيغود يوسف بتنس.

ومن ضمن المصابين 28 غواصا و7 أعوان من الحماية المدنية، كما أكد الوالي مغادرة حوالي 50 مصابا المستشفى.

وكإجراء احتياطي أمرت مصالح الولاية بغلق الشواطئ الثلاث المحروسة بتنس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس.