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وزارة الداخلية: مواصفات جديدة لمطبوع شهادة الميلاد الخاصة

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية: مواصفات جديدة لمطبوع شهادة الميلاد الخاصة
أرشيف
الحالة المدنية

يمكن لمصالح الحالة المدنية تسليم شهادة الميلاد الخاصة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، على ورق أبيض، بدلا من الورق ذو اللون الأخضر، وهذا بموجب قرار جديد وقّعه وزير الداخلية.

وحسب ما ينصّ عليه القرار المؤرخ في 16 جوان 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56)، يمكن إعداد مستخرج عقد الميلاد الخاص باللون الأبيض.

إلى جانب ذلك، يحذف التعديل الجديد عبارة “الجنسية” من شهادة الميلاد الخاصة. كما يلزم بأن تحتوي الشهادة المطبوعة على ورق أبيض نفس المعلومات، مع عنصر مؤمّن يتمثل في الرمز العمودي Code à barre.

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