وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظم “أسبوع يوم العلم” عبر جميع ولايات الوطن

تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف “أسبوع يوم العلم” عبر مختلف ولايات الوطن. في الفترة الممتدة من 16 إلى 23 أفريل الجاري.

وتتضمن هذه التظاهرة، حسب بيان للوزارة، سلسلة من الأنشطة المتنوعة تشمل احتفالات ومحاضرات وندوات ولقاءات تربوية، بهدف إبراز مكانة العلم والعلماء في المجتمع، وتعزيز الوعي الديني والثقافي.

وينظّم أسبوع يوم العلم تحت شعار “يا نشء أنت رجاؤنا”، المستمدّ من قصيدة شهيرة للعلامة الجزائري الراحل عبد الحميد بن باديس. يقول فيها:”يا نشء أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها، وخض الخطوب ولا تهب”.

وتأتي المبادرة في إطار “رؤية شاملة تهدف إلى إحياء رمزية هذه المناسبة الوطنية في الوجدان الجماعي. واستحضار الدور الريادي الذي اضطلع به العلماء، في نشر المعرفة وصون الهوية، وخدمة الدين والوطن”.

كما يشكل هذا الأسبوع “فرصة لتكثيف الأنشطة الفكرية والعلمية والدعوية، تسهم في ربط الأجيال الصاعدة بموروثها الحضاري. وتحفيزها على التمسك بقيم الاجتهاد والبحث والابتكار”.