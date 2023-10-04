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اقتصاد

وزارة الطاقة السعودية تؤكد استمرار قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط

الشروق أونلاين
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وزارة الطاقة السعودية تؤكد استمرار قرار تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط
أرشيف
منشأة نفطية سعودية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لإنتاجها من النفط، حتى نهاية ديسمبر 2023.

وستتم مراجعة هذا القرار الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، يقول المصدر ذاته. حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي 3 أوت الماضي، أعلنت السعودية عن تمديد الخفض التطوّعي لإنتاجها من النفط، بمقدار مليون برميل يوميا. ليشمل شهر سبتمبر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، ستقوم الرياض بتمديد الخفض التطوعي الذي بدأت تطبيقه في شهر جويلية، ليشمل شهر سبتمبر. مع إمكانية تمديده وزيادته.

وستراجع إنتاج السعودية من النفط في سبتمبر 2023، إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. بموجب الخفض التطوّعي الذي يضاف إلى خفض سابق يمتدّ حتى نهاية ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التمديد “لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك +، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”، يضيف المصدر.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس، عن تمديد بلاده للخفض الإضافي لإنتاجها من النفط، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر.

بدورها، قررت الجزائر في وقت سابق، تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت الجاري، “كجزء من الجهود المشتركة لـ أوبك +”.

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