وزارة العدل: أحكام بالحبس النافذ ضد 37 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة

أصدرت السلطات القضائية عبر 9 ولايات، أحكامًا بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، في حق 37 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة.

وجاء في بيان لوزارة العدل، ان الجهات القضائية سجلت متابعات قضائية ضدّ 38 شخصًا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى الـ 3 نوفمبر.

كما سجلت الجهات القضائية، عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى الـ 3 نوفمبر متابعات قضائية ضدّ 38 شخصًا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة أحيلوا وفقًا لإجراءات المثول الفوري.

بالمقابل، صدرت أحكام بالإدانة والعقوبات بالحبس ضد 37 منهم لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة حبس نافذة، وغرامات مالية من 700 ألف إلى 3 ملايين دينار جزائري في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، بجاية، غليزان، تمنراست، مستغانم، سكيكدة.

وأشارت وزارة العدل، أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.