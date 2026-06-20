وزيرة التجارة الداخلية: رفع الجزائر من القائمة الرمادية مكسب وطني

ثمنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، قرار مجموعة العمل المالي (GAFI) القاضي بسحب الجزائر من القائمة الرمادية، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية في الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية.

وفي رسالة شكر وتقدير، توجهت الوزيرة بامتنانها إلى إطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وإطارات المركز الوطني للسجل التجاري، نظير مساهمتهم في الجهود المبذولة لمعالجة هذا الملف الوطني، إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وأكدت عبد اللطيف أن العمل الجاد والتنسيق المحكم والالتزام بالمهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين أسهم في تحقيق هذا المكسب، مشيرة إلى أن النتائج المحققة تعكس أهمية العمل الجماعي وروح المسؤولية في بلوغ الأهداف الوطنية.

وشددت الوزيرة على أن رفع الجزائر من القائمة الرمادية يمثل خطوة مهمة تستوجب مواصلة العمل بنفس الروح والاحترافية، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يضمن استدامة النتائج المحققة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد.