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وزيرة بلجيكية تطالب بفرض عقوبات على الكيان

الشروق أونلاين
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وزيرة بلجيكية تطالب بفرض عقوبات على الكيان
ح. م
طالبت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز، بفرض عقوبات على الكيان بسبب انتهاكه للقانون الدولي الإنساني في غزة.

طالبت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز، بفرض عقوبات على الكيان بسبب انتهاكه للقانون الدولي الإنساني في غزة.

الوزيرة وأثناء مداخلة تلفزيونية قالت أنها ترغب في أن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات حول ما يجري في غزة من طرف الكيان، كما اقترحت فرض عقوبات على إسرائيل.

الوزيرة البلجيكية اقترحت منع منح التأشيرات للمسؤولين الإسرائيليين السامين، كما طالبت بفرض عقوبات اقتصادية على الكيان وذلك بمقاطعة المنتجات المصنعة في دولة الإحتلال.

ويعرف الموقف الرسمي البلجيكي من عملية طوفان الأقصى وما تلاها تطورا، فكان أول تعليق من بلجيكا هو التنديد بعملية طوفان الأقصى والإعراب عن دعمها اللامشروط للكيان عقب السابع أكتوبر، على لسان رئيس الوزراء.

وهو موقف عرف تطورا بعد مضي شهر، وحسب راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية “يحاول الموقف البلجيكي تحقيق التوازن الدبلوماسي باسم احترام القانون الدولي، وهذا التوازن يتطور مع الصراع.”

وإضافة إلى تصريحات وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز، فتحدث رئيس الوزراء البلجيكي أمس الأثنين 6 نوفمبر، ولأول مرة على “رد فعل غير متناسب من جانب إسرائيل في قطاع غزة”.

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