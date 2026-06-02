للمشاركة في اجتماع مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

وزير البترول النيجري يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر

وزارة المحروقات
جانب من استقبال الوزير النيجري

شرع وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وإطارات من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول “سونيديب” (SONIDEP).

وكان في استقبال الوزير النيجري والوفد المرافق له بالقاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورية النيجر، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في قطاع المحروقات.

كما تأتي الزيارة في سياق مشاركة حمادو تيني في أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي سيجمع وزراء المحروقات في الجزائر والنيجر ونيجيريا، والمقرر عقده بالعاصمة الجزائرية.

وتعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الطاقوي على المستوى الإفريقي.

