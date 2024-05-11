وزير التجارة في البحرين

للمشاركة في اجتماع تحضيري للقمة العربية المقبلة

حلّ وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم السبت بعاصمة البحرين، للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33.

وكان في استقبال الوزير إطارات من المراسم الملكية ووزارة الخارجية البحرينية، بالإضافة إلى سفير الجزائر لدى مملكة البحرين محمود براهم وسفير البحرين بالجزائر علي جاسم أحمد العرادي.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع، المقرر يوم الأحد 12 ماي الجاري، 12 بندا، بينها تقرير الأمين العام حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك.

وتحتضن البحرين قمة جامعة الدول العربية، للمرة الأولى، في 16 ماي الجاري. في ظرف دولي وإقليمي تصفه أمانة الجامعة بـ”الاستثنائي”.