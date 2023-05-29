وزير الداخلية في تيبازة: إعادة إسكان المتضررين يوم الثلاثاء (فيديو)

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، عن إسكان المواطنين المتضررين من مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة بدايةً من يوم الثلاثاء كما أمر رئيس الجمهورية.

ونقل الوزير خلال زيارته لولاية تيبازة رفقة وزيرة التضامن كوثر كركو، تعازي رئيس الجمهورية لعائلة الضحية (ب.م) صاحب الـ 9 سنوات، الذي توفي ببلدية “خميسيتي” إثر التقلبات الأخيرة التي شهدتها ولاية تيبازة جراء الأمطار الأخيرة.

وصرّح وزير الداخلية: “نحن ملزمون في ظرف أسبوع بأمر من الرئيس تبون بأن ترجع الأوضاع كما كانت من قبل في ولاية تيبازة وكل وسائل الدولة ستخصص لذلك”.

وأضاف مرّاد: “رئيس الجمهورية خصص 1000 مليار لإعادة تهيئة تيبازة كما كانت في السابق وإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة الأخيرة”.

وتابع ذات المتحدث:”كل مواطن بيته تهدم مسجل وسيعاد إسكانه بدايةً من الثلاثاء، والسلطات المحلية أحصت كل المتضررين وهم الآن متكفل بهم حاليا في ظروف جيدة”.

وواصل الوزير تصريحه:”المواطن عند رئيس الجمهورية له مكانة خاصة وكل الخسائر التي مستهم ستكون على عاتق الدولة ولن يرتاح لنا بال حتى يتم التكفل بهم جميعا”.

وسيتنقل بعدها وزيرا الداخلية والتضامن إلى ولاية قالمة، لتقديم تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلات الضحايا المتوفين على إثر التقلبات الجوية الأخيرة، والاطلاع على مخلفات التقلبات الجوية قصد التكفل بها.

يذكر أنّ الرئيس تبون أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، بإعادة إسكان “كل من فقد بيته بالكامل خلال 48 ساعة، وأمر بترميم الطرقات والمنشآت المتضرّرة “على الفور”، مع تخصيص حافلات لنقل المتمدرسين في المناطق المتضررة.

كما أمر رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للصيادين في ذات المناطق، تتراوح قيمتها ما بين 20 و30 ألف دينار، إلى غاية إعادة تهيئة الموانئ المتضررة.