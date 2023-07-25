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وزير الدفاع الروسي في كوريا الشمالية

الشروق أونلاين
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وزير الدفاع الروسي في كوريا الشمالية
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سيرغي شويغو

يجري وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بداية من الثلاثاء، زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، على رأس وفد عسكري.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إن زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية ستمتد لثلاثة أيام، بين 25 و27 جويلية الجاري.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من وزارة الدفاع في بيونغ يانغ، لحضور “احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953”.

وأضاف البيان الروسي أن هذه الزيارة “ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين”.

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