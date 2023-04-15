وزير السكن: هذه أسباب توقف أشغال إنجاز المسجد الأخضر

أكد محمـد طارق بلعريبي وزير السكن، أن أسباب توقف أشغال انجاز المسجد الأخضر بسيدي عبد الله تعود أساسا إلى قلة الموارد المالية، وأن مصالحه قد عمدت إلى طلب إعادة تقييم عملية الإنجاز لدى وزارة المالية.

وكشف بلعريبي أن الأشغال ستتم في آجالها المحددة وذلك بمجرد إعادة الانطلاق في المشروع، بعد موافقة وزارة المالية على الطلب المقدم وذلك باتباع خطة العمل بثلاث فرق على مدار 24 ساعة وهو النظام المعمول به – يشير الوزير – في جميع المشاريع الهامة التي تقع على عاتق دائرته الوزارية.

وجاء توضيح الوزير ردا على مساءلة للنائب عز الدين زحوف، حول أسباب توقف أشغال انجاز المسجد الأخضر، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية تبذل مجهودات معتبرة في بناء الأحياء السكنية الجديدة وتشييد المرافق الضرورية، وأن المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” تعتبر قطبا عمرانيا حديثا يأوي عشرات الآلاف من المواطنين.

وأوضح النائب أنه بعد تسليم السكنات سنة 2016، أي منذ ما يقارب الـ7 سنوات، لا يزال سكان المدينة الجديدة يؤدون صلواتهم في مصليات ضيقة تجبرهم على افتراش الطرقات شتاء وصيفا لافتقار المدينة لمسجد جامع، وذلك رغم وضع حجر الأساس لبناء المسجد الأخضر بتاريخ 8 أوت 2022، وكان مقررا انتهاء الأشغال به بعد 24 شهرا، غير أن الأشغال قد توقفت مباشرة بعد حفر الأساسات إلى يومنا هذا.

وطمأن الوزير بلعريبي في رده بتاريخ 6 أفريل الجاري، بإعادة بعث أشغال انجاز المسجد بمجرد الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة مع الحرص على إتمام الأشغال في آجالها المحددة.