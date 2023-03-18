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رياضة

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق

عمر سلامي
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وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يتسلم المهام من الوزير السابق سبقاق
ح.م
وزير الشباب والرياضة حماد والوزير السابق سبقاق خلال مراسيم تسليم واستلام المهام

تسلم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، مهامه رسميا من الوزير السابق عبد الرزاق سبقاق.

وخلال مراسيم تسليم واستلام المهام، التي جرت صبيحة السبت، بمقر الوزارة، أكد وزير الشباب والرياضة الجديد، عبد الرحمان حماد، إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، معبرا في نفس الوقت عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه.

ومن جهته، تمنى وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الرزاق سبقاق التوفيق للوزير الجديد عبد الرحمان حماد في مهامه.
كما شكر سبقاق رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه، كوزير للشباب والرياضة لمدة 20 شهرا”.

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