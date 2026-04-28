الجزائر

وزير الصحة يستقبل وفدا عن منظمة اليونيسيف

وزارة الصحة (شبكات)
جانب من اللقاء.

بحث وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، مع وفد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برئاسة كاترينا جوهانسون، سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات صحة الأم والطفل، إلى جانب مناقشة آفاق نقل الخبرة والتجربة الجزائرية على المستوى القاري.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تطرق الطرفان في مستهل اللقاء إلى سبل دعم العمل الإنساني لفائدة اللاجئين، خاصة فيما بتعزيز التدخلات الصحية الميدانية.

واستعرضت ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر “البعد التاريخي للمنظمة، باعتبارها من أعرق الهيئات الدولية الداعمة للفئات الهشة، لا سيما في مجالي صحة الأم والطفل، مع إبراز جهودها في تعزيز الأنظمة الصحية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجال اللقاحات.”

فيما قدم الوزير “عرضًا حول التجربة الجزائرية في مجال التلقيح، مستعرضًا المسار التاريخي لمعهد باستور الجزائر ودوره الريادي في إنتاج اللقاحات، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس عمق الخبرة الوطنية وتراكمها في هذا المجال.”

مشددا على أهمية تحقيق السيادة الصحية، خاصة في المجالين الصحي والدوائي، كما أكدته جائحة كوفيد-19.

كما استعرض الوزير أبرز المنصات الرقمية التي ستدخل حيز الخدمة قريبًا، وعلى رأسها الملف الطبي الإلكتروني للمريض، الذي يهدف إلى تحسين التكفل الصحي عبر مختلف مراحله، من التلقيح إلى العلاج، إلى جانب إدماج الذكاء الاصطناعي وتطوير خدمات التطبيب عن بعد.

كما تناول الطرفان “آفاق تعزيز التعاون جنوب–جنوب، بما يتيح تقاسم الخبرات والتجارب الناجحة، لا سيما على مستوى القارة الإفريقية.”

وأشادت رئيسة وفد اليونيسيف بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجالي صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح، كما أعربت عن استعداد المنظمة لدعم ومرافقة المنظومة الصحية الجزائرية في نقل خبراتها إلى المستوى القاري.

