وزير الصناعة الصيدلانية للسفير الفرنسي: على مخابر سانوفي احترام التزاماتها مع الجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون يوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر فراسوا غوييت، لدراسة مدى تقدم التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه.

وحسب بيان للوزارة، عقد هذا اللقاء “استعدادا لاجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، في 25 جانفي بالجزائر”. وتحضيرا كذلك للدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتعاون الاقتصادي COMEFA في مارس بباريس.

“وشكّل اللقاء فرصة لكلا الطرفين، للتعبير عن استعدادهما لدعم الشراكة الثنائية و تشجيعها. من خلال إعادة تفعيل وتعزيز المشروع المشترك بين صيدال وسانوفي”.

وفي هذا الاطار، جدّد الوزير تطلّع الجزائر إلى “احترام مجمع سانوفي لالتزاماته. وشروعه في عملية تصنيع الأنسولين بنمط إنتاج كامل، وفي الآجال المتفق عليها”.

كما تطرّق الحديث إلى “إعادة توجيه الاستثمارات الفرنسية نحو مشاريع إنتاج ذات قيمة مضافة عالية. مع نقل التكنولوجيا، وتوقعات بالتصدير نحو الأسواق الإفريقية”.

واتفق الطرفان في ختام لقائهما على “استئناف المناقشات لتوقيع مذكرتي تفاهم في المجال، لتشجيع ودعم التعاون بين المؤسسات الصيدلانية المختلفة في كلا البلدين”.