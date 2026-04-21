وزير المالية يمثل الجزائر في منتدى أممي لتمويل التنمية بنيويورك

يشارك وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في أشغال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول متابعة تمويل التنمية لسنة 2026، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة مسؤولين دوليين وخبراء اقتصاديين، لمناقشة سبل دعم تمويل مشاريع التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وافتتح المنتدى، المنظم إلى غاية 24 أفريل الجاري، كل من أنطونيو غوتيريش، وأنالينا بيربوك، ولوك باهادور تابا، حيث أكدوا على ضرورة الدفع بمخرجات “التزام إشبيلية” الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في جوان الماضي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نايجل كلارك، وباسكال دونوهو، اللذين استعرضا جهود مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مرافقة الدول لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

من جانبها، قدمت أمينة محمد عرضا حول تقرير الأمين العام لسنة 2026 بشأن تمويل التنمية المستدامة، شددت فيه على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في ظل تزايد الضغوط على الدول الأكثر فقرا نتيجة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أن ارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في الشرق الأوسط، قد يهددان مسار التقدم المحقق في أهداف التنمية المستدامة.

ومن المرتقب أن يلقي الوزير مداخلة خلال النقاش العام الذي يمتد إلى غاية 24 أفريل، يستعرض فيها جهود الجزائر على المستويين الوطني والدولي في مجال تمويل التنمية، في سياق تعزيز مساهمتها في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة.