تحت شعار: "شعب ضحّى… فانتصر"

وزير المجاهدين في سطيف لإحياء اليوم الوطني للذاكرة

وزارة المجاهدين (شبكات)

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، وبحضور السلطات المدنية والعسكرية، وأعضاء البرلمان، والأسرة الثورية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، صباح يوم الجمعة 08 ماي، بمقبرة سيدي السعيد، على مراسم رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1954.

ووفقا لما نشرته وزارة المجاهدين، في ختام هذا اليوم، توجّه الجميع ضمن مسيرة شعبية شارك فيها المواطنون ومختلف فعاليات المجتمع المدني، انطلقت من مسجد أبي ذر الغفاري نحو المعلم التذكاري للشهيد سعال بوزيد، حيث أشرف الوزير، على وضع أكاليل الزهور، بعد قراءة فاتحة الكتاب على روح الشهيد.

الوزارة أشارت في بيانها أن هذه الذكرى “مناسبةً للوفاء للماضي، وإجلالًا لتضحيات الشهداء وصنيع الرجال الذين صنعوا مجد الوطن.”

