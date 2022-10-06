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الجزائر

وزير خارجية السودان: الجزائر معروفة بدعم القضايا العربية منذ استقلالها

الشروق أونلاين
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وزير خارجية السودان: الجزائر معروفة بدعم القضايا العربية منذ استقلالها
ح.م
وزير الخارجية السوداني علي صادق

قال وزير الخارجية السوداني علي صادق إن الجزائر دولة معروفة منذ استقلاها بمناصرة القضايا العربية.

وفي تصريح للقناة الأولى الخميس أكد علي صادق، أنه يتطلع إلى أن تكون القمة العربية التي ستحضنها الجزائر في الفاتح من نوفمبر المقبل مثمرة وتصب في مصلحة الشعوب والدول العربية.

وأضاف أنه “سيدعم القرارات ونتائج هذه القمة التي إعتبرها فرصة للم شمل وتوحيد الرؤى”.

كما أعرب وزير الخارجية السوداني، علي صادق عن أمل بلاده في أن يرافع المشاركون في القمة العربية لصالح القضية السودانية.

جدير بالذكر أن الجزائر تضع حاليا الرتوشات الأخيرة لاحتضان الدورة الـ31 للقمة العربية من الفاتح إلى 2 نوفمبر القادم، حيث سيتم معالجة العديد من القضايا العربية الشائكة بما فيها القضية الفلسطينية.

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