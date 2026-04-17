وشاح رئيس البلدية… رمزية الدولة التي لا تقبل الخطأ البروتوكولي

له معايير في ارتدائه

يُعد وشاح رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر أحد أسمى رموز الدولة على المستوى المحلي، فهو لا يمثل شخص المنتخب بحد ذاته، بل يجسد سلطة الجمهورية وهيبة الإدارة التي يمثلها أمام المواطنين وفي المحافل الرسمية، وأن الالتزام بالقواعد الدقيقة لارتدائه ليس مجرد مسألة تنظيمية عابرة، بل هو تعبير عن احترام النظم القانونية والبروتوكولية التي تؤطر عمل ممثلي الشعب.

تكمن القاعدة الجوهرية التي لا تقبل التأويل في أن الوشاح يُرتدى حصرا من الكتف الأيمن باتجاه الورك الأيسر، وأن هذا التموضع المائل يتبع تقليدا بروتوكوليا عريقا يهدف إلى إبراز الوشاح كعلامة تميز للمسؤول الأول في البلدية، وفي ما يتعلق بترتيب الألوان، فإن الدقة هنا تكتسي صبغة سيادية، إذ يجب أن يكون اللون الأخضر دائما نحو الأعلى، أي من جهة الرقبة، بينما ينسدل اللون الأحمر في الحافة السفلية، إذ إن هذا الترتيب يعكس وضعية العلم الوطني ويحافظ على تناسق الرموز الوطنية في أذهان الحاضرين.

إن توسيع دائرة الوعي بهذه القواعد يساهم في تفادي الأخطاء الشائعة التي قد تحدث في خضم الممارسات الميدانية، فالوشاح يجب أن يظهر بشكل مستقيم ومتناسق فوق البذلة الرسمية، خاصة في المناسبات الكبرى كإحياء ذكرى الثورة التحريرية وعيد الاستقلال، أو عند ممارسة المهام القانونية مثل تحرير عقود الزواج، حيث إن وضع اللون الأخضر جهة الرقبة والالتزام بجهة اليمين هو الضمان الوحيد لظهور “المير” بمظهر يليق بممثل الدولة.

وتُعزز في الختام قواعد الحفاظ على هذه التفاصيل البروتوكولية، صورة المؤسسات الجزائرية، كما تؤكد أن الانضباط يبدأ من احترام الرموز البصرية للدولة، فكلما التزم رئيس البلدية بالمعايير الصحيحة لارتداء وشاحه، أعطى انطباعا بالجدية والوقار، وكرس ثقافة احترام القوانين والأعراف التي تُبنى عليها هيبة الدولة.