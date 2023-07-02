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الجزائر

وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن (فيديو)

الشروق أونلاين
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وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن (فيديو)
حجاج جزائريون عائدون إلى أرض الوطن

وصل أول فوج من الحجاج الجزائريين، الأحد، إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، عائدين من السعودية بعد أدائهم لمناسك الحج.

وكان في استقبال الفوج الأول من الحجاج الجزائريين وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، حيث تم استقبالهم بالورود بمطار هواري بومدين الدولي.

يذكر أن الديوان الوطني للحج والعمرة شرع صباح الأحد، في تفويج وتوديع الحجاج الميامين المتوجهين من مطار جدة الدولي.

وأدى أزيد من 42 ألف حاج جزائري ركن الحج لهذه السنة. حيث أنهوا مناسكهم بعد تأدية طواف الوداع خلال ثالث يوم من أيام التشريق.

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