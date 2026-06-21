وضع سارق عدّة محلات تجارية في بئر خادم رهن الحبس (فيديو)

بعد تداول مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة

أصدرت محكمة بئر مراد رايس يوم الأحد، أمرا بإيداع المدعو سهيل سعيداني رهن الحبس. لمتابعته قضائيا عن سرقة عدّة محلات تجارية في بئر خادم بالعاصمة، باستعمال السلاح الأبيض.

وأوقف المتّهم، حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية، بناء على شكوى تقدّم بها مجموعة من أصحاب المحلات. بعد تعرضهم لسرقة مداخيلهم اليومية، باستعمال سلاح أبيض كان يحمله الفاعل.

وتمت هذه السرقات في يوم واحد، وعلى التوالي. وهو ما تبيّنه مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات المسروقة، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يظهر الفاعل من خلالها وهو يدخل المحلات، وبحوزته سكين كبير الحجم. مشهرا إياه في وجوه الضحايا، من أجل سلبهم أموالهم والاعتداء عليهم.

وفور إخطار وكيل الجمهورية بهذه الوقائع، أمر بفتح تحقيق مستعجل جدا. ليتمّ توقيف الفاعل من طرف عناصر الدرك الوطني ببئر خادم، مباشرة بعد حدوث الوقائع.

وأحيل الفاعل إلى المحاكمة، بناء على إجراءات المثول الفوري، على أساس جنحة السرقة بالعنف في حالة عود، وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وجنحة التهديد بالقتل.

قبل أن تصدر محكمة بئر مراد رايس ضدّه، أمرا بالوضع رهن الحبس. مع تأجيل محاكمته إلى جلسة 28 جوان 2026، يضيف المصدر.